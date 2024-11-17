Мнения расходятся: пособия в Эстонии надо распределять поровну между всеми или с учетом потребностей?

«По данным нашего опроса, более 70 процентов людей ожидают от государства персонального консультирования, а более 60 процентов хотят иметь больше возможностей для выбора. Тем не менее, пособия на основе потребностей являются темой, по которой мнения местных жителей расходятся: люди с более низкими доходами поддерживают пособия, основанные на доходах, значительно больше, чем люди с более высокими доходами. Например, в случае пособий по безработице и компенсаций за лекарства поддержка низкооплачиваемых работников пособий на основе дохода в два раза выше, чем среди самых богатых», - привел примеры мнений людей Коппель.