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Мнения расходятся: пособия в Эстонии надо распределять поровну между всеми или с учетом потребностей?

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Фото: Michael Derrer Fuchs/Shutterstock

Недавний краткий отчет Центра мониторинга развития показывает, что половина населения Эстонии поддерживает привязку получения пособий к доходам. Пособия, основанные на потребностях, больше предпочитают пожилые люди и люди с низкими доходами, в то время как люди помоложе и родители несовершеннолетних детей оказывают этому подходу меньшую поддержку.

Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель отметил, что люди ожидают от государства большего количества услуг и пособий, адаптированных к их потребностям.

«По данным нашего опроса, более 70 процентов людей ожидают от государства персонального консультирования, а более 60 процентов хотят иметь больше возможностей для выбора. Тем не менее, пособия на основе потребностей являются темой, по которой мнения местных жителей расходятся: люди с более низкими доходами поддерживают пособия, основанные на доходах, значительно больше, чем люди с более высокими доходами. Например, в случае пособий по безработице и компенсаций за лекарства поддержка низкооплачиваемых работников пособий на основе дохода в два раза выше, чем среди самых богатых», - привел примеры мнений людей Коппель.

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