Недавний краткий отчет Центра мониторинга развития показывает, что половина населения Эстонии поддерживает привязку получения пособий к доходам. Пособия, основанные на потребностях, больше предпочитают пожилые люди и люди с низкими доходами, в то время как люди помоложе и родители несовершеннолетних детей оказывают этому подходу меньшую поддержку.
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Мнения расходятся: пособия в Эстонии надо распределять поровну между всеми или с учетом потребностей?
Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель отметил, что люди ожидают от государства большего количества услуг и пособий, адаптированных к их потребностям.