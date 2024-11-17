Полиция просила помощи в установлении местонахождения 91-летней Ыйэ, которая ушла из дома попечения в деревне Упа на Сааремаа.
Не прошли мимо: дети заметили попавшую в беду старушку и вызвали помощь
Пожилая дама ушла из дома попечения около десяти утра. По словам работника дома попечения, пропавшая могла направится в Куресааре. Ыйэ была одета не по погоде и передвигалась с помощью ходунков на колесиках.
Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения, был задействован и вертолет PPA.
Около двух часов дня пресс-служба полиции сообщила, что Ыйэ была найдена. «Ее нашли в деревне Упа и с ней все в порядке», - уточнили стражи порядка.
Ыйэ нашли два восьмилетних мальчика. Они сообщили о попавшей в беду пожилой даме находящимся поблизости взрослым, которые уже вызвали скорую помощь и полицию.
Медики скорой помощи оказали Ыйэ первую помочь.