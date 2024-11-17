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Не прошли мимо: дети заметили попавшую в беду старушку и вызвали помощь

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 91-летней Ыйэ, которая ушла из дома попечения в деревне Упа на Сааремаа. 

Пожилая дама ушла из дома попечения около десяти утра. По словам работника дома попечения, пропавшая могла направится в Куресааре. Ыйэ была одета не по погоде и передвигалась с помощью ходунков на колесиках.

Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения, был задействован и вертолет PPA.

Около двух часов дня пресс-служба полиции сообщила, что Ыйэ была найдена. «Ее нашли в деревне Упа и с ней все в порядке», - уточнили стражи порядка.

Ыйэ нашли два восьмилетних мальчика. Они сообщили о попавшей в беду пожилой даме находящимся поблизости взрослым, которые уже вызвали скорую помощь и полицию.

Медики скорой помощи оказали Ыйэ первую помочь. 

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