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Полиция ищет пропавшую 91-летнюю женщину

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Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 91-летней Ыйэ, которая ушла из дома попечения в деревне Упа на Сааремаа. 

Пожилая дама ушла из дома попечения около десяти утра. По словам работника дома попечения, пропавшая могла направится в Куресааре. Ыйэ одета не по погоде и она передвигается с ходунками на колесиках.

Полицейские приступили к поискам сразу после получения сообщения, к поискам в этом районе привлечен также вертолет PPA.

У пропавшей худощавое телосложение и короткие седые волосы. На ней светло-серая флисовая одежда. У нее проблемы со слухом.

Полиция просит всех, кто видел пропавшую, позвонить по номеру 112. 

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