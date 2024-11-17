ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Цели Путина реализованы благодаря дипломатическому маневру

Исходя из предыдущих высказываний президента России, можно с уверенностью сказать, что российский лидер убежден в том, что стратегическая выносливость России сильнее, чем у США и Европы. Именно поэтому, после того как западные лидеры прекратили посещения Москвы и звонки ему, он сам не стал искать прямые контакты с руководителями стран, поддерживающих Украину.

Он считает, что через некоторое время западные лидеры вновь начнут вести с ним переговоры, и когда этот процесс начнется, в Москве начнется борьба за организацию встреч. Путин полагает, что угрозы военной силы со стороны России в конечном итоге приведут к тому, что ее аннексии будут восприниматься сначала как факт, а со временем будет постепенно признана новая реальность.

На встрече лидеров стран G7, проходившей в рамках председательства Италии, было заявлено о твердом намерении продолжать поддержку Украины. Признали мужество украинского народа в сопротивлении и отметили значительные потери, понесенные за 1000 дней агрессии. Также было объявлено о продолжении санкций, но новых мер против России не было предложено.