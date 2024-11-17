Президент Украины снова выразил мнение, что президент России не заинтересован в переговорах о мире с Украиной, а готов вести диалог с западными странами только для того, чтобы выйти из международной изоляции, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Цели Путина реализованы благодаря дипломатическому маневру
Исходя из предыдущих высказываний президента России, можно с уверенностью сказать, что российский лидер убежден в том, что стратегическая выносливость России сильнее, чем у США и Европы. Именно поэтому, после того как западные лидеры прекратили посещения Москвы и звонки ему, он сам не стал искать прямые контакты с руководителями стран, поддерживающих Украину.
Он считает, что через некоторое время западные лидеры вновь начнут вести с ним переговоры, и когда этот процесс начнется, в Москве начнется борьба за организацию встреч. Путин полагает, что угрозы военной силы со стороны России в конечном итоге приведут к тому, что ее аннексии будут восприниматься сначала как факт, а со временем будет постепенно признана новая реальность.
На встрече лидеров стран G7, проходившей в рамках председательства Италии, было заявлено о твердом намерении продолжать поддержку Украины. Признали мужество украинского народа в сопротивлении и отметили значительные потери, понесенные за 1000 дней агрессии. Также было объявлено о продолжении санкций, но новых мер против России не было предложено.
Президент США встретился с председателем Китая на саммите Тихоокеанского региона в Перу. Их встреча больше основывалась на личных хороших отношениях, сложившихся за долгие годы, и не принесла крупных политических заявлений. Лидеры двух стран ограничились достаточно общими фразами. Президент Китая также попытался передать сдержанное сообщение о готовности продолжать сотрудничество с будущим президентом США. Это может свидетельствовать о желании лидера Китая избежать ситуации, когда новый президент США сразу после вступления в должность начнет оказывать сильное давление на Китай.
Министр иностранных дел Японии, посетивший Киев, также встретился с президентом Украины. Япония объявила о выделении нового трехмиллиардного пакета помощи, который был собран за счет доходов от замороженных российских активов. Этот визит подчеркивает готовность нового японского правительства продолжать поддерживать Украину.
Президент Зеленский в интервью радио заявил, что для переговоров с Россией Украина должна иметь прочную позицию и надежный тыл. Он отметил, что США, даже при президенте Трампе, должны оставаться на стороне Украины, а не пытаться быть нейтральным посредником. Также Россия должна сохранять статус агрессора. Зеленский также отметил, что не будет вести переговоры с США через советников президента Трампа и что до вступления нового президента США в должность невозможно начать какие-либо процессы. В последние недели президент Украины часто высказывался по этим вопросам, и такая концентрация заявлений может уже не иметь положительного эффекта.
Украинская ПВО сбила 53 иранских дрона и провела электронную блокировку 30 из них, три дрона достигли своих целей. Об этом сообщается из Запорожья и его окрестностей.
Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Украине, подготовленный заранее. В воздух поднялись стратегические бомбардировщики с Арктики, на севере Украины с истребителей были выпущены ракеты «Кинжал», также поступили сообщения о запуске баллистических ракет в Воронежской области и движении крылатых ракет «Калибр» в сторону украинского воздушного пространства. Также продолжают летать иранские дроны.
Сообщения о работе ПВО поступили из Киева, Одессы, Кривого Рога, Днепра и Львовской области. По предварительным данным, основными целями были объекты энергетической инфраструктуры. Украинские энергетические компании начали отключать системы передачи электроэнергии в качестве превентивной меры.
Количество атак российской армии на всех фронтах снова сократилось, но на основных направлениях наступления активность российской армии остается очень высокой.
- На Курском направлении ситуация остается аналогичной предыдущим дням. Российская армия продолжает попытки наступления крупными бронеколоннами, однако несет значительные потери. Из-за маневренного характера боевых действий на лесистой местности линия фронта в некоторых местах остается неопределенной. Очевидно, что российским войскам не удалось добиться такого прогресса, который мог бы вынудить украинские силы отступить из Курской области в ближайшие недели.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои, без значительных изменений.
- На Купянском и Лиманском направлениях сохраняется активное наступление, однако российским подразделениям не удалось значительно улучшить свои позиции. На Сиверском направлении российская армия активных наступательных действий не предпринимала.
- В районе Бахмута российские войска проявляли низкую активность. В городе Торецк наступление российских подразделений оставалось активным, и в последние дни они продвинулись в центральные районы города.
- На Покровском направлении российские войска вели интенсивное наступление, однако вчера значительных успехов не достигли. Юго-западнее Донецка продолжается интенсивное наступление, и в некоторых точках российская армия смогла улучшить свои позиции.
- На южном фронте активность российских подразделений была низкой. Основные бои происходили в районе островов на Днепре.