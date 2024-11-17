БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! В социальных сетях распространяется мошеннический опрос от имени банка SEB

Целью мошеннической схемы является получение данных клиента, чтобы затем совершить операции с его счета. Вознаграждение за участие в опросе служит лишь приманкой для жертвы, и никакой реальной денежной выплаты за ответы на опрос не предусмотрено.

После нажатия на рекламное объявление, созданное мошенниками, открывается поддельный сайт, на котором сначала запрашивается имя пользователя для входа в интернет-банк. После ввода имени пользователя на телефон приходит уведомление в приложении Smart-ID с запросом на ввод кода подтверждения PIN1 для идентификации личности. После этого пользователь перенаправляется к опросу.

Мошенническая реклама от имени банка SEB. Фото: Kuvatõmmis

Пока жертва заполняет анкету, мошенники получают доступ к ее интернет-банку благодаря введенным данным (имени пользователя и PIN1). В то время как человек занят фиктивным опросом, преступники выполняют транзакции через его интернет-банк. Обещанного вознаграждения за заполнение анкеты жертва не получает, но позже обнаруживает, что с ее счета были списаны средства.

«Данный опрос не имеет отношения к банку SEB, и мы настоятельно рекомендуем не участвовать в подобных мошеннических схемах. Если вы заметили такую рекламу, пожалуйста, сообщите об этом на адрес info@seb.ee и отправьте жалобу о нарушении в соответствующую социальную сеть», - сообщили в SEB.

«Важно помнить, что ввод кода PIN1 предоставляет доступ к интернет-банку, а PIN2 является виртуальной подписью, которой подтверждаются действия, например, крупные переводы. При вводе PIN-кодов всегда нужно внимательно проверять, что именно вы подтверждаете», - добавили в банке.