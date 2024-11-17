Ихтиологи стремятся превратить реку в дом для форели

По оценкам ихтиологов, установка крупных камней в русле реки позволит ежегодно до 250 молодым форелям добираться до моря. Это важно, поскольку Казари является одной из четырех нерестовых рек морской форели в Эстонии, хотя сейчас ее численность здесь крайне мала.

Старший специалист Департамента окружающей среды Мярт Кескюла пояснил, что форель встречается в проливе Вяйнамери, в устье Казари, а также в притоках реки, таких как Вигала. Однако в самой Казари практически нет подходящих условий для обитания этой рыбы, поскольку отсутствуют естественные пороги, которые необходимы для комфортной жизни форели.

Пробная рыбалка, проведенная в августе прошлого года, не выявила молодых форелей возрастом до двух лет, хотя в притоках реки ихтиологи фиксируют небольшие популяции.

Предполагается, что установка крупных камней может существенно улучшить экологическую ситуацию в Казари. Такие сооружения не только создадут укрытия для рыб, но и сделают русло более разнообразным.

За валунами форель сможет находить убежища от сильного течения, что особенно важно для ее развития. Если форель сможет освоить Казари как среду обитания, река станет местом, где мальки будут оставаться около двух лет, прежде чем отправиться в Вяйнамери. Через несколько лет взрослая рыба начнет возвращаться для нереста, и Казари превратится в полноценную нерестовую реку.

Для создания этих условий планируется разместить камни на нескольких участках реки. Согласно исследованию, разработанному Агентством окружающей среды, в русле появится три комплекса валунов: сто камней на 250 метрах, шесть камней на участке длиной шесть метров и еще 26 камней на 130 метрах. Помимо этого, в притоках Казари, таких как Луйсте, Рыуэ и ручей Ахтама, будут построены специальные нерестилища из гравия толщиной 20–30 сантиметров и длиной до пяти метров. Эти места идеально подходят для позднеосеннего нереста форели.

Эколог RMK Сандер Сандберг отметил, что Казари играет важную роль как миграционный коридор для морской форели. Осенью рыбы поднимаются вверх по реке к притокам и ручьям, где нерестятся, а молодь затем возвращается вниз по реке в Вяйнамери. Взрослые рыбы спустя несколько лет снова приходят в свою родную реку для нереста, обеспечивая восстановление популяции.

Строительные работы в Казари запланированы на 2026 год. До начала работ необходимо получить согласование технических условий и завершить проектную документацию. Создание подходящей среды в Казари и ее притоках может значительно увеличить популяцию морской форели в этом регионе и сделать реку важным элементом экосистемы.