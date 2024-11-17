Германия вводит жесткие меры безопасности на рождественских ярмарках

В ближайшие недели в Германии откроются всемирно известные рождественские ярмарки. Министр внутренних дел Нэнси Фезер призвала полицию и местные власти усилить меры безопасности, включая запрет на пронос холодного оружия на территорию ярмарок, сообщает Bild am Sonntag.

В октябре правительство Германии приняло новые законы в области безопасности в ответ на нападение с ножом в августе в городе Золинген. Тогда нападавший убил трех человек и ранил еще восемь. Согласно новым правилам, ношение ножей запрещено в общественных местах, таких как фестивали, спортивные мероприятия, рынки и ярмарки.

«Благодаря новым мерам безопасности ношение ножей на рождественских ярмарках теперь запрещено. Это обеспечит большую безопасность для всех посетителей», - заявила Фезер изданию. Она подчеркнула необходимость нулевой терпимости к возможным нарушениям. За нарушение запрета на ношение ножей предусмотрены наказания - вплоть до трех лет тюрьмы или штрафа до десяти тысяч евро. «Полиция будет присутствовать на местах для обеспечения порядка», - добавила министр.

Некоторые федеральные земли планируют увеличить количество патрулирующих ярмарки полицейских и чаще проводить проверки сумок у посетителей.