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1000 ДНЕЙ ВОЙНЫ Историк: в Украине сложилось общее мнение, что Крым потерян

Перевод: Ева Ойжинская
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Историк Ярослав Грицак говорит, что ситуация хоть и тяжелая, но не критическая. У Украины еще есть резервы для сопротивления.
Историк Ярослав Грицак говорит, что ситуация хоть и тяжелая, но не критическая. У Украины еще есть резервы для сопротивления. Фото: Pavlo Palamarchuk/NV.ua

На фоне негативных военных новостей и нерешительности союзников в украинском обществе нарастают упадочные настроения и разочарование в отношении западных стран. Если эти настроения перерастут в утрату веры в правильность выбранного Европой пути, это станет большой победой для Кремля. Один из самых авторитетных украинских историков и мыслителей, профессор Украинского католического университета во Львове Ярослав Грицак рассказал о последствиях такого стечения обстоятельств в интервью, приуроченном к 1000-му дню войны. Эта дата приходится на вторник, 19 ноября.

В беседе с журналистом Яанусом Пийрсалу историк Ярослав Грицак также выразил мнение, что все больше украинцев понимают, что возвращение к границам Украины 1991 года уже нереально.

Postimees говорит с Грицаком каждые сто дней войны. Настоящее интервью, посвященное изменениям настроений в украинском обществе за период военных действий, является уже десятым по счету.

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