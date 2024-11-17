1000 ДНЕЙ ВОЙНЫ Историк: в Украине сложилось общее мнение, что Крым потерян

Историк Ярослав Грицак говорит, что ситуация хоть и тяжелая, но не критическая. У Украины еще есть резервы для сопротивления.

На фоне негативных военных новостей и нерешительности союзников в украинском обществе нарастают упадочные настроения и разочарование в отношении западных стран. Если эти настроения перерастут в утрату веры в правильность выбранного Европой пути, это станет большой победой для Кремля. Один из самых авторитетных украинских историков и мыслителей, профессор Украинского католического университета во Львове Ярослав Грицак рассказал о последствиях такого стечения обстоятельств в интервью, приуроченном к 1000-му дню войны. Эта дата приходится на вторник, 19 ноября.