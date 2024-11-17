По сообщению RKIK, в тендере участвовали три компании: Nitrotol, ESTDEFIN Production и Estonian Ammunition Plant. В соответствии с условиями тендера, комиссия из шести человек выбрала лучшее предложение, оценив план действий, плату за использование объекта, оборот предприятия, потребность Сил обороны Эстонии в продукте и договорное покрытие продукта.

«Бизнес-планы всех трех компаний были реалистичными и заслуживающими доверия, но предложение Nitrotol OÜ отличалось тщательностью, продуманностью и прозрачностью, - сказал начальник отдела государственного имущества RKIK Тамбет Тыниссон. - Представленные планы действий и ответы на дополнительные вопросы убедили нас в том, что компания провела достаточную подготовительную работу для достижения результатов в обещанные сроки».

Производство боеприпасов начнется в минипромпарке Эмари весной следующего года. Одновременно будет продвигаться специальное планирование строительства крупного оборонного промышленного парка.

«Текущая ситуация в сфере безопасности требует от нас быстрых шагов по развитию государственной обороны и оборонной промышленности Эстонии, - сказал министр обороны Ханно Певкур. - Мини-оборонный промышленный парк в Эмари позволит нам уже в ближайшем будущем начать производство боеприпасов в Эстонии. Кроме того, ведется подготовка к созданию еще более крупного оборонного промышленного парка. Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внести вклад в экономику страны».

Как победитель тендера Nitrotol получит участок площадью около 8 900 квадратных метров в военном городке Эмари. RKIK обеспечит необходимые защитные стены и коммуникации для начала производства. Nitrotol обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.