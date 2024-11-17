Торгово-промышленная палата предупреждает об угрозе нападений волков на людей

По мнению палаты, популяция волков настолько увеличилась, что животные уже ищут пищу вблизи населенных пунктов. Нападения на домашний скот и питомцев участились настолько, что появление человеческой жертвы - это лишь вопрос времени.

Руководитель EPKK Керли Атс считает, что разговоры о защите сельских регионов не имеют смысла, если они не учитывают главного - людей, живущих и работающих в этих районах. В своем обращении палата указывает на то, что сельскохозяйственные производители и жители сельской местности оказались в крайне уязвимом положении.