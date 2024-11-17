Необычный контейнерный отель закрывает свои двери в Таллинне

Решение о закрытии таллиннского отеля далось владельцам нелегко. «Мы были первыми в Эстонии и соседних странах, кто привел на рынок концепцию контейнерного отеля и получили широкое освещение в международных СМИ. К сожалению, открытие отеля совпало с началом пандемии коронавируса, а затем последовали быстрая инфляция, нестабильная геополитическая ситуация и углубляющийся экономический спад, что продолжает поддерживать рынок гостиничного бизнеса в Таллинне в сложном состоянии. Учитывая все эти обстоятельства, более разумно завершить свою деятельность в Таллинне», - пояснил основатель Hektor Стен Тикк.

Фокус на Тарту

Несмотря на закрытие отеля в Таллинне, Hektor продолжит свою деятельность в Тарту, где у компании есть планы на расширение. «Отель в Тарту оказался популярным как среди местных жителей, так и среди иностранных гостей, и в ближайшем будущем мы планируем его расширение», - отметил Тикк.

До 31 декабря у всех еще есть возможность в последний раз почувствовать уникальную атмосферу контейнерного отеля в самом центре Теллискиви.

Hektor - отель, номера в котором созданы из переработанных морских контейнеров, начал свою деятельность в начале 2020 года, став первым отелем в районе рынка Балтийского вокзала и креативного городка Теллискиви.

Отель состоит из 84 переработанных контейнеров и почти 170 спальных мест, предлагая уникальный и экологичный опыт проживания в городской среде. Всего через месяц после открытия началась пандемия коронавируса, которая привела к масштабным ограничениям в туристическом секторе. Хотя отель смог адаптироваться в трудные времена и собрать лояльную базу постоянных клиентов, количество туристов так и не восстановилось до уровня, предшествующего пандемии.