Биржевая цена на природный газ резко выросла, подорожания не избежать и в Эстонии

На этой неделе цена газа на нидерландской бирже TTF выросла до 46 евро за мегаватт-час, что на 30% выше, чем в сентябре. По словам Марко Алликсона, руководителя Baltic Energy Partners, причиной роста цен стало решение суда в пользу австрийской компании OMV. Суд обязал «Газпром» выплатить OMV компенсацию, равную стоимости месячного потребления газа.

После этого решения «Газпром» прекратил поставки газа через Украину для OMV, хотя планировал сделать это только в конце года. Вдобавок к этому прогнозируемое похолодание увеличивает спрос на газ из хранилищ.