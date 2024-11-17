Цены на природный газ в Европе на этой неделе поднялись до самого высокого уровня с ноября 2023 года. По словам продавцов, для эстонских бытовых потребителей газ подорожает не позднее января.
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Биржевая цена на природный газ резко выросла, подорожания не избежать и в Эстонии
На этой неделе цена газа на нидерландской бирже TTF выросла до 46 евро за мегаватт-час, что на 30% выше, чем в сентябре. По словам Марко Алликсона, руководителя Baltic Energy Partners, причиной роста цен стало решение суда в пользу австрийской компании OMV. Суд обязал «Газпром» выплатить OMV компенсацию, равную стоимости месячного потребления газа.