Сегодня вечером в районе виадука Канама произошла серезная авария. В настоящий момент движение на месте происшествия затруднено.
Недалеко от виадука Канама в аварии пострадали двое взрослых и ребенок
По предварительным данным, около 16:40 на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись легковой автомобиль BMW, которым управлял 24-летний водитель, и автомобиль Nissan.
40-летний водитель Nissan, а также два пассажира - 41-летняя женщина и пятилетний ребенок - были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
Департамент полиции и погранохраны напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения и быть особенно внимательными на дорогах в условиях плохой погоды.