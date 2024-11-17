Недалеко от виадука Канама в аварии пострадали двое взрослых и ребенок

По предварительным данным, около 16:40 на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись легковой автомобиль BMW, которым управлял 24-летний водитель, и автомобиль Nissan.

40-летний водитель Nissan, а также два пассажира - 41-летняя женщина и пятилетний ребенок - были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Департамент полиции и погранохраны напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения и быть особенно внимательными на дорогах в условиях плохой погоды.