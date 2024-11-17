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Друзья хотели привезти 100 ящиков пива, но вернулись домой с неприятностями (1)

Перевод: Каролийна Вертяева
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Финские туристы в алко-путешествии по Эстонии. Фото иллюстративное.
Финские туристы в алко-путешествии по Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Пенсионер Пертти и его друг решили поехать в Эстонию, чтобы купить дешевое пиво. Они привезли в Финляндию около 100 ящиков, уверенные, что ничего не нарушают. Но теперь налоговая служба требует от них штраф, так как считает, что такое количество алкоголя не может быть только для личного потребления.

Проблемы начались уже на таможне в Финляндии, но тогда друзьям штраф не выписали. Пертти рассказал, что они были в хорошем настроении и легко предоставили таможенникам список своих покупок, так как заранее заказали пиво через интернет.

Позже, когда налоговая служба выяснила, что мужчины привезли в Финляндию в общей сложности 875 литров пива, Пертти попросили объяснить цель поездки, для чего они купили так много алкоголя, и как разделили оплату между собой. Также их спросили, где они хранят алкоголь.

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