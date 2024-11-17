Пенсионер Пертти и его друг решили поехать в Эстонию, чтобы купить дешевое пиво. Они привезли в Финляндию около 100 ящиков, уверенные, что ничего не нарушают. Но теперь налоговая служба требует от них штраф, так как считает, что такое количество алкоголя не может быть только для личного потребления.