Российский судоходный гигант жалуется на падение доходов из-за санкций

В пятницу российский судоходный концерн заявил, что санкции против российских нефтяных танкеров негативно влияют на его финансовые результаты. За девять месяцев доходы «Совкомфлота» упали на 22,2% и составили 1,22 миллиарда долларов. Операционная прибыль сократилась на 31,5%, до 861 миллиона долларов.