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Российский судоходный гигант жалуется на падение доходов из-за санкций

Перевод: Каролийна Вертяева
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Нефтяной танкер NS Creation, принадлежащий "Совкомфлоту".
Нефтяной танкер NS Creation, принадлежащий "Совкомфлоту". Фото: YORUK ISIK

Доходы крупнейшей российской танкерной компании «Совкомфлот» за последний год сократились более чем на 20%. Компания объясняет это падение западными санкциями.

В пятницу российский судоходный концерн заявил, что санкции против российских нефтяных танкеров негативно влияют на его финансовые результаты. За девять месяцев доходы «Совкомфлота» упали на 22,2% и составили 1,22 миллиарда долларов. Операционная прибыль сократилась на 31,5%, до 861 миллиона долларов.

США ввели санкции против «Совкомфлота» в феврале. Эти меры стали частью усилий Вашингтона по сокращению доходов России от продажи нефти, которые могут быть использованы для финансирования войны в Украине.

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