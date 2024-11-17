ВИДЕО Баскетболист Тартуского университета сломал кольцо во время разминки

Кольцо на стороне домашней команды было повреждено во время разминки. Центровой команды Раунo Нургер опубликовал в соцсетях фотографию и указал, что в поломке виноват тяжелый форвард команды Джален Генри. Как видно на видео, щит не выдержал данка Генри.

Специалист по коммуникациям баскетбольной команды Тартуского университета Иво Хунт сообщил Postimees в 17:28, что матч все-таки постараются провести сегодня, но вместо полноценного корта будут играть поперек площадки. «По договоренности с Латвийским университетом мы постараемся все подготовить к шести часам. Я верю, что у нас все получится», - сказал Хунт.

Кольцо на стороне домашней команды было повреждено во время разминки. Фото: Rauno Nurger / Instagram

Он добавил: «Мы не хотим переносить матч, так как это означало бы для нас автоматическое поражение. Мы приложим все усилия и надеемся, что все получится».

Площадка была подготовлена к игре, и матч начался в 18:00. Как и говорил Хунт, игра проходила на половине корта, поэтому трибуны располагались за обеими корзинами.