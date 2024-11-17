Президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России, в первую очередь против российских и северокорейских военных в Курской области, сообщили газете New York Times американские чиновники на условиях анонимности.
Издание отмечает, что решение Байдена представляет собой значительное изменение в политике США. Этот выбор вызвал споры среди его советников, а само изменение произошло всего за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
По сообщениям, решение Байдена стало «ответом» на неожиданное решение России отправить северокорейские войска на помощь в войне против Украины. При этом чиновники подчеркнули в комментарии изданию, что вряд ли это решение кардинально изменит ход войны.