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Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России (15)

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Ракета ATACMS. Иллюстративное фото.
Ракета ATACMS. Иллюстративное фото. Фото: John Hamilton

Президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России, в первую очередь против российских и северокорейских военных в Курской области, сообщили газете New York Times американские чиновники на условиях анонимности.

Издание отмечает, что решение Байдена представляет собой значительное изменение в политике США. Этот выбор вызвал споры среди его советников, а само изменение произошло всего за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

По сообщениям, решение Байдена стало «ответом» на неожиданное решение России отправить северокорейские войска на помощь в войне против Украины. При этом чиновники подчеркнули в комментарии изданию, что вряд ли это решение кардинально изменит ход войны.

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