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Известный бегун приговорен к двум годам тюрьмы, но все еще на свободе

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Латвийский бегун Янис Вишкерс
Латвийский бегун Янис Вишкерс Фото: Edijs Pālens/LETA

В конце октября 2024 года вступил в силу приговор об осуждении бегуна Яниса Вишкерса на два года тюрьмы. Однако на данный момент нет признаков, что бывший легкоатлет находится за решеткой - в ноябре он опубликовал селфи после пробежки в своих социальных сетях. Представители латвийских властей разъяснили TVNET детали уголовного дела и приговора.

22 октября Верховный суд отказал в пересмотре дела, тем самым утвердив решение Рижского окружного суда, оставившего в силе приговор Суда по экономическим делам. Вишкерсу было назначено два года лишения свободы и запрет на занятие государственных должностей на тот же срок.

Обвинение связано с инцидентом 5 октября 2022 года, когда Вишкерс предложил взятку в размере 30 000 евро депутату Адажского муниципального совета Арнису Розитису, чтобы тот проголосовал за определенного кандидата на пост председателя совета.

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