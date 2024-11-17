В конце октября 2024 года вступил в силу приговор об осуждении бегуна Яниса Вишкерса на два года тюрьмы. Однако на данный момент нет признаков, что бывший легкоатлет находится за решеткой - в ноябре он опубликовал селфи после пробежки в своих социальных сетях. Представители латвийских властей разъяснили TVNET детали уголовного дела и приговора.
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Известный бегун приговорен к двум годам тюрьмы, но все еще на свободе
22 октября Верховный суд отказал в пересмотре дела, тем самым утвердив решение Рижского окружного суда, оставившего в силе приговор Суда по экономическим делам. Вишкерсу было назначено два года лишения свободы и запрет на занятие государственных должностей на тот же срок.