Известный бегун приговорен к двум годам тюрьмы, но все еще на свободе

В конце октября 2024 года вступил в силу приговор об осуждении бегуна Яниса Вишкерса на два года тюрьмы. Однако на данный момент нет признаков, что бывший легкоатлет находится за решеткой - в ноябре он опубликовал селфи после пробежки в своих социальных сетях. Представители латвийских властей разъяснили TVNET детали уголовного дела и приговора.