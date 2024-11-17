Стоическу: Кремль не готов мириться с потерей позиций в Балтийском регионе

«В заявлении подчеркивается, что Россия продолжит "системную работу" в регионе Балтийского моря, поскольку Запад разрушил традиционные механизмы многостороннего сотрудничества с Россией. Москва считает политику стран Балтийского региона, направленную на минимизацию экономических, политических, гуманитарных и экологических отношений с Россией, "беспрецедентной" и даже "губительной". Россия особенно недовольна тем, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, эксперты альянса называют Балтику "внутренним морем НАТО"», - отметил Стоическу.

В своем заявлении МИД России утверждает, что Балтийское море принадлежит всем прибрежным государствам без исключения. Также говорится, что Россия продолжит защищать свои интересы в Балтийском регионе и развивать сотрудничество с «ответственными партнерами», включая те страны, которые находятся за пределами региона. Это будет происходить в рамках российской инициативы «Балтийская платформа», где обсуждаются актуальные вопросы развития региона.