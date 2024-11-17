Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Эстонии Калев Стоическу («Ээсти 200»), прокомментировал заявление МИД России по поводу «мер по противодействию изоляции России в Балтийском регионе». По словам Стоическу, Россия явно раздражена, что теряет свое влияние в регионе.
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Стоическу: Кремль не готов мириться с потерей позиций в Балтийском регионе
«В заявлении подчеркивается, что Россия продолжит "системную работу" в регионе Балтийского моря, поскольку Запад разрушил традиционные механизмы многостороннего сотрудничества с Россией. Москва считает политику стран Балтийского региона, направленную на минимизацию экономических, политических, гуманитарных и экологических отношений с Россией, "беспрецедентной" и даже "губительной". Россия особенно недовольна тем, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, эксперты альянса называют Балтику "внутренним морем НАТО"», - отметил Стоическу.