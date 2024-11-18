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Шестимесячный Euribor опустился до рекордно низкой отметки

Редактор: rus.postimees.ee
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Падение Euribor снижает ежемесячные выплаты по большинству жилищных кредитов в Эстонии.
Падение Euribor снижает ежемесячные выплаты по большинству жилищных кредитов в Эстонии. Фото: Sander Ilvest, Postimees

Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой за последние почти два года отметки, пишет Rus.ERR.

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей неделе опустилась до 2,748%.

Это самый низкий показатель с 3 января 2023 года.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.

Согласно прогнозам эстонских экономических аналитиков, ставка Euribor продолжит снижаться.

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