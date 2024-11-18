Шестимесячный Euribor опустился до рекордно низкой отметки

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей неделе опустилась до 2,748%.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.