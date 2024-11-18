Опрос: большинство граждан Эстонии поддерживает лишение граждан РФ и Беларуси права голоса

92% сторонников Центристской партии считают, что обладателям серых паспортов необходимо сохранить право голоса, против высказываются пять процентов респондентов.

Против сохранения права голоса за обладателями серых паспортов выступают 57% эстонцев, а также 6% респондентов других национальностей.

Украинским гражданам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что граждане Украины, проживающие в Эстонии длительное время, должны иметь право голосовать на местных выборах?» 60% ответили «нет» или «скорее нет», 31% «скорее да» или «да». И 9% затруднились с ответом.

Доцент Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер так прокомментировал результаты опроса: «Чуть менее двух третей граждан Эстонии поддерживают идею о том, что российских и белорусских граждан следует лишить права голоса на местных выборах в Эстонии. Это значитлеьный перевес. Единственная группа избирателей, которая не поддерживает эту идею, - это граждане Эстонии русской национальности, а значит, избиратели Центристской партии».

По мнению Мельдера, весьма примечательно, что 12,2% граждан Эстонии русской национальности также поддерживают лишение права голоса граждан России и Беларуси, а 15,7% выступают против, но не в максимальной степени (ответив «скорее нет»). «Таким образом, среди граждан Эстонии русской национальности также есть значительное число тех, кто поддерживает или, по крайней мере, не выступает резко против лишения избирательных прав своих сограждан», - сообщил он.