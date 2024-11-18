Опрос, проведенный НКО «Институт общественных исследований», показал, что 63% респондентов считают, что граждане России и Беларуси должны быть лишены права голоса на местных выборах. Опрос был проведен компанией Norstat Eesti AS.
Опрос: большинство граждан Эстонии поддерживает лишение граждан РФ и Беларуси права голоса
В настоящее время на рассмотрении в Рийгикогу находится несколько законопроектов, ограничивающих право неграждан голосовать на местных выборах. Ограничение права голоса потребует срочного внесения поправок в Конституцию.
В ходе последнего опроса, проведенного Институтом общественных исследований, респондентам было предложено высказать свое мнение по вопросу о лишении права голоса неграждан, о том, должны ли обладатели серых паспортов сохранить право голоса и должны ли граждане Украины, проживающие на территории Эстонии, в будущем также иметь право голоса.
Что касается избирательного права в целом, то был задан вопрос: «Следует ли лишить права голоса на местных выборах граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих в Эстонии?». 29% ответили «нет» или «скорее нет», 63% - «скорее да» или «да» и 8% затруднились с ответом.
За лишение права голоса граждан России и Беларуси выступают 84% сторонников «Ээсти 200», 84% избирателей Партии реформ, 79% избирателей «Отечества», 78% сторонников EKRE и 62% избирателей СДПЭ.
Среди сторонников Центристской партии за лишение избирательных прав выступают 13%, против - 81%.
На вопрос о том, поддерживаете ли вы идею сохранения права голоса для владельцев серых паспортов на местных выборах в качестве исключения, 48% ответили «нет» или «скорее нет», 42% - «скорее да» или «да» и 9% - «не знаю».
Против сохранения права голоса за обладателями серх паспортов выступают 68% сторонников Партии реформ, 67% стороннико EKRE, 64% сторонников «Отечества» и 60% сторонникоы «Ээсти 200».
Среди сторонников СДПЭ 43% выступают против, а 45% - за.
92% сторонников Центристской партии считают, что обладателям серых паспортов необходимо сохранить право голоса, против высказываются пять процентов респондентов.
Против сохранения права голоса за обладателями серых паспортов выступают 57% эстонцев, а также 6% респондентов других национальностей.
Украинским гражданам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что граждане Украины, проживающие в Эстонии длительное время, должны иметь право голосовать на местных выборах?» 60% ответили «нет» или «скорее нет», 31% «скорее да» или «да». И 9% затруднились с ответом.
Доцент Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер так прокомментировал результаты опроса: «Чуть менее двух третей граждан Эстонии поддерживают идею о том, что российских и белорусских граждан следует лишить права голоса на местных выборах в Эстонии. Это значитлеьный перевес. Единственная группа избирателей, которая не поддерживает эту идею, - это граждане Эстонии русской национальности, а значит, избиратели Центристской партии».
По мнению Мельдера, весьма примечательно, что 12,2% граждан Эстонии русской национальности также поддерживают лишение права голоса граждан России и Беларуси, а 15,7% выступают против, но не в максимальной степени (ответив «скорее нет»). «Таким образом, среди граждан Эстонии русской национальности также есть значительное число тех, кто поддерживает или, по крайней мере, не выступает резко против лишения избирательных прав своих сограждан», - сообщил он.
Неудивительно, что в отношении людей без гражданства или обладателей так называемых серых паспортов, как правило, респонденты менее категоричны, добаивл социолог.
«Неудивительно, что к лицам без гражданства, то есть к так называемым серым паспортам, отношение в целом менее категоричное. Здесь электорат на данный момент разделен на сторонников и противников сохранения избирательного права. Однако явное большинство сторонников всех политических партий, за исключением Центристской партии и социал-демократов, поддерживают лишение их права голоса. Что касается права голоса для украинцев, проживающих в Эстонии длительное время, то граждане Эстонии в целом явно против этой инициативы. Только среди сторонников Центристской партии и социал-демократов голоса поделились поровну», - сообщил Мельдер.
«Поэтому желание граждан Эстонии здесь в целом очень понятно. В Эстонии право голоса на местных выборах должно принадлежать прежде всего гражданам Эстонии. Хотя политически решение этого вопроса отложено уже на самую последнюю минуту, воля граждан здесь не является препятствием. Вопрос или проблема явно и конкретно связаны с политической волей или ее отсутствием», - резюмировал он.
Опрос Norstat был проведен онлайн 14 ноября среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие всего 1000 респондентов.