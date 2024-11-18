Первые три месте в рейтинге топ-101 самых дорогих предприятий Эстонии, который был составлен занимающейся консультированием предприятий по вопросам купли-продажи компанией Prudentia, фондовой биржей Nasdaq Tallinn и адвокатским бюро Triniti на основании данных по состоянию на конец 2023 года, заняли Swedbank Eesti стоимостью 1,96 миллиарда евро, Luminor Bank 1,74 миллиарда евро и Eesti Energia стоимостью 1,62 миллиарда евро.
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Топ-101: самые дорогие предприятия Эстонии
Swedbank Eesti возглавляет рейтинговую таблицу топ-101 уже три года подряд. «На рынке с такой жесткой конкуренцией каждая награда - это радостное событие. По сути, банк торгует доверием и деньгами, поэтому, чтобы клиенты были удовлетворены, надо много и упорно работать. Если вы разочаруете клиента сегодня, он уже не даст вам второго шанса, и, таким образом, стоимость предприятия не сохранится и не увеличится, - сказал председатель правления Swedbank Eesti, принимавший титул самого дорогого предприятия Эстонии Олави Лепп.