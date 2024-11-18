Топ-101: самые дорогие предприятия Эстонии

Swedbank Eesti возглавляет рейтинговую таблицу топ-101 уже три года подряд. «На рынке с такой жесткой конкуренцией каждая награда - это радостное событие. По сути, банк торгует доверием и деньгами, поэтому, чтобы клиенты были удовлетворены, надо много и упорно работать. Если вы разочаруете клиента сегодня, он уже не даст вам второго шанса, и, таким образом, стоимость предприятия не сохранится и не увеличится, - сказал председатель правления Swedbank Eesti, принимавший титул самого дорогого предприятия Эстонии Олави Лепп.