Скандальная премьера В «Глухих влюбленных» режиссеру хорошо удался образ дегенерирующей России

Это те, которые кричали: «мы тоже беженцы, мы тоже против войны, дайте нам тоже убежище и еще голубое одеялко, чтобы утолить нашу тревожность».

Истинное лицо главного героя - кажется, его зовут Даня - один раз это имя в глухонемом фильме все же прозвучало - несет печать легкой олигофрении или еще каких-то отклонений: низкий лоб, узко посаженные глаза, плохая координация, что в жестах, что в мимике.

Знакомство с героем начинается с того, что, не добившись денег от турецкого банкомата, он просто крадет еду в магазине. При этом показывают, что некоторое количество наличных денег у него все же есть.

Далее Деревянный Мальчик встречается с Феей-с-голубыми-волосам. Общаются они на языке жестов, а для фильма это все выведено в субтитры:

- Сколько ты тут?

- Два месяца

- А я - два дня, покажи мне красивые места.

Самые красивые места Стамбула это, конечно, бар в подвале, где можно курить. Блюдо дня - четыре стопки алкоголя для каждого, которые надо выпить на скорость. Герой выпивает и свой алкоголь - и ее, феечкин.

Дальше в кадре так и будет, ест и пьет только он, причем ее еду и на ее деньги. Флиртуя, он засовывает себе в нос картофель-фри, что не делает его еще более или менее привлекательным.