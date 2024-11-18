В программе кинофестиваля «Темные ночи» был представлен фильм российского кинорежиссера Бориса Гуца «Глухие влюбленные». Он был заявлен в специальной программе «В поддержку Украины», но под давлением общественности его убрали. Впечатлениями о фильме делится публицист, специалист в области кино Ева Пунш.
Скандальная премьера ⟩ В «Глухих влюбленных» режиссеру хорошо удался образ дегенерирующей России
Премьерный показ фильма прошел вчера в рамках основной конкурсной программы фестиваля, хотя под нажимом общественности против демонстрации этого фильма выступали как официальные представители украинских властей, так и общественные организации и активисты.
Фильм убрали из программы «В поддержку Украины» - и на том спасибо. Надо признать, что трейлер, который разозлил многих еще до показа фильма, действительно не соответствовал реальности, показанной на экране.
Анонс презентовал фильм в жанре «эротической драмы», любовную историю российского релоканта и украинской беженки в Стамбуле в середине 2022 года.
Признаюсь, меня, как и многих, возмутил анонс. О какой драматической эротике может идти речь, когда Россия в настоящем времени убивает, насилует, уничтожает Украину, и происходит это вовсе не на экране, а буквально.
Ребята, кто возмущался, можно выдыхать! Никакой любовной истории нам не покажут. Но и рефлексий россиянина, который столкнулся в чужой стране с украинкой, в то время когда его страна эту самую Украину уничтожает - этого тоже нет. Все еще хуже.
Российский режиссер решил показать Европе истинное лицо лучшего представителя российской нации. Ну а как же! Лучшие - это же те, что сбежали в середине 2022 года от назревающей мобилизации. Это те, кто не захотели воевать, убивать.
Это те, кто ждал от принявших их стран особых привилегий - паспортов хороших русских, признания своих заслуг, ну или хотя бы хоть каких-то бонусов за то, что убежали «от войны».
Это те, которые кричали: «мы тоже беженцы, мы тоже против войны, дайте нам тоже убежище и еще голубое одеялко, чтобы утолить нашу тревожность».
Истинное лицо главного героя - кажется, его зовут Даня - один раз это имя в глухонемом фильме все же прозвучало - несет печать легкой олигофрении или еще каких-то отклонений: низкий лоб, узко посаженные глаза, плохая координация, что в жестах, что в мимике.
Знакомство с героем начинается с того, что, не добившись денег от турецкого банкомата, он просто крадет еду в магазине. При этом показывают, что некоторое количество наличных денег у него все же есть.
Далее Деревянный Мальчик встречается с Феей-с-голубыми-волосам. Общаются они на языке жестов, а для фильма это все выведено в субтитры:
- Сколько ты тут?
- Два месяца
- А я - два дня, покажи мне красивые места.
Самые красивые места Стамбула это, конечно, бар в подвале, где можно курить. Блюдо дня - четыре стопки алкоголя для каждого, которые надо выпить на скорость. Герой выпивает и свой алкоголь - и ее, феечкин.
Дальше в кадре так и будет, ест и пьет только он, причем ее еду и на ее деньги. Флиртуя, он засовывает себе в нос картофель-фри, что не делает его еще более или менее привлекательным.
Он демонстрирует в раскрытом рту избыточное количество какой-то жеванной еды, не вынимая из носа картофель, потому что так он «кадрит феечку». Эротично! Драматично!
Абсолютно непонятно, зачем эти отношения голубоволосой Фее. Есть скучное объяснение, что она не может больше оставаться в своем отеле и от безысходности переезжает к нему в отель.
В анонсе было указано, что у релоканта и беженки есть такие общие проблемы как безденежье, проблема с арендой жилья. То есть мы такие разные, но мы все-таки вместе.
Да, она переезжает к нему, загружая в такси неподъемный желтый чемодан с нее ростом, пока ее кавалер глазеет по сторонам. Не мужское же дело укладывать в багажник дамские сумочки.
Перед тем как впустить девушку в свой номер, наш герой, кстати, героически желает там прибраться. Он упихивает в шкафы, тумбочки и чемоданы огромное количество пустой алкогольной тары, что говорит скорее о достаточном количестве денег у героя. Люди без денег столько не пьют.
Далее зрителя ждет некоторое количество условно-эротических сцен, рефлексировать после которых герои предпочитают по-разному. Она лежит на полу в сухом душе и слушает телефонное прощание другого мужчины - свидетеля российского военного преступления в Буче.
Он рычит зверем в туалете. Еще иногда наш мальчик орет русским матом про то, как все навязывают ему сексуальный контакт своей войной. Вообще, для глухих (глухонемых) - они очень много чего слушают, а в финале даже разговаривают.
Объяснение мне кажется простым - трудно российскому режиссеру сейчас попасть в на европейские фестивали с русскоязычным фильмом, ну ладно, сделаем героев глухими, напишем все титрами, это же проще, чем российских актеров языкам обучить.
Дегенеративный российский мальчик, кстати, в курсе, что его возлюбленная украинка: после первой сцены в постели он решительно ворует деньги и обнаруживает в сумочке ее паспорт.
Режиссер Гуц в интервью глубокомысленно рассказывал, что триггером конфликта героев стала майка киевского «Динамо», и что эту майку носил его еще отец в Киеве, когда все были дружны.
Ладно. Триггер. Российский релокант избивает и насилует украинскую беженку из-за майки «Динамо», требуя снять «фашистскую тряпку». На этом этапе вообще выясняется, что они никакие не глухие и не немые, прекрасно все орут и друг друга слышат.
Финал: синеволосая девочка тянет по лестнице свой желтый чемодан. Метафора наоборот, никакая коляска не падает с потемкинской лестницы, будущее - оно цветов украинского флага - поднимается вверх.
Режиссер Борис Гуц - безусловный молодец, пытающийся рассказать нам о полной дегенерации лучших представителей молодого поколения россиян. Как говорил сам режиссер, фильм - это проповедь или исповедь.
Тут я даже теряюсь в вариантах - первое или второе зритель нынче откушал. И все же интерес художника - «совать пальцы во всякие болезненные места» - не может быть уместен в то же время, когда страна, гражданином которой режиссер является, и есть тот агрессор, который насилует, убивает, уничтожает другую страну, другой народ.
Вопли героя «как же вы (навязываете мне повторный сексуальный контакт) с вашей войной!» и слова режиссера в интервью «я не желаю показывать, кто прав, а кто виноват» - они звучат довольно инфантильно, не извиняют, но усугубляют.
Организаторы фестиваля уверяют, что «это не российский фильм, потому что режиссер в 2022 году уехал из РФ». Но он же все равно российский гражданин, даже если снимает «слепоглухонемое кино» в Стамбуле.
Резюмируя, могу сказать, когда кинокритику надо хоть как-то похвалить неудачный фильм, то есть обтекаемая формула - «хорошая операторская работа». Но нет, к этому фильму и она не имеет отношения.
Гонорар за рецензию автор перечислит в помощь ВСУ.