На финской АЭС «Олкилуото» очередная поломка. С вечера воскресенья не работает один из энергоблоков, где автоматика прервала выработку электроэнергии из-за неисправности. О неисправностях на станции в 2024 году сообщалось неоднократно.
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Неисправность снова остановила работу атомной станции в Финляндии
«Производство электроэнергии на «Олкилуото 3» было прервано в воскресенье, 17 ноября 2024 года, в 16:28 из-за неисправности турбины. Агрегат Олкилуото 3 работал в нормальном режиме, когда отказ турбины автоматически прервал производство электроэнергии на электростанции», - сказано в сообщении компании - владельца станции Teollisuuden Voima.