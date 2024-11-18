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Фото и видео Нестандартное утро в Таллинне: саксофонист развлекал попавших в пробку автомобилистов

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В понедельник в утренний час пик вблизи автобусной остановки «Лилле» на Палдиском шоссе в Таллинне Центристская партия устроила для участников дорожного движения небольшой концерт.

По словам вице-председателя Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, цель мероприятия - обратить внимание на происходящую в стране и столице регрессию, которая привела народ к нищете.

На мероприятии выступил саксофонист, и, чтобы ожидание в пробке для спешащих на работу и в школу людей прошло в более приятной атмосфере, всем желающим предлагали кофе и сладости.

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