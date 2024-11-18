Фото и видео Нестандартное утро в Таллинне: саксофонист развлекал попавших в пробку автомобилистов

По словам вице-председателя Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, цель мероприятия - обратить внимание на происходящую в стране и столице регрессию, которая привела народ к нищете.

На мероприятии выступил саксофонист, и, чтобы ожидание в пробке для спешащих на работу и в школу людей прошло в более приятной атмосфере, всем желающим предлагали кофе и сладости.