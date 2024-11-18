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Сборная Эстонии по биатлону укомплектована. Главный тренер сделал неожиданный выбор

Перевод: Отть Ярвела
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Главный тренер сборной Эстонии по биатлону Стефан Линдингер.
Главный тренер сборной Эстонии по биатлону Стефан Линдингер. Фото: Brit Maria Tael

На прошедших в эти выходные в шведском Идре тестовом соревновании Эстонская федерация биатлона (ELSF) утвердила составы сборных, которые в конце ноября выйдут на этап Кубка мира в Контиолахти и кубковую серию IBU.

И у мужчин, и у женщин в серии Кубка мир на каждой индивидуальной дистанции по четыре стартовых места. Ри квалификации в сборную Кубка мира учитывались оба квалификационных дня в Идре и результаты двух соревнований (короткая индивидуальная дистанция и спринт).

В обеих сборных в состав на Кубок мира по результатам соревнований прошли по три спортсмена, четвертого и пятого назвал главный тренер Стефан Линдингер, одно из решений которого оказалось неожиданным и интересным.

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