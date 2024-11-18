Сборная Эстонии по биатлону укомплектована. Главный тренер сделал неожиданный выбор

И у мужчин, и у женщин в серии Кубка мир на каждой индивидуальной дистанции по четыре стартовых места. Ри квалификации в сборную Кубка мира учитывались оба квалификационных дня в Идре и результаты двух соревнований (короткая индивидуальная дистанция и спринт).