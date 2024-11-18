Не попадитесь! С приближением праздников выманивать деньги у жителей Эстонии становится все проще

Только за последние полгода зарегистрировано 142 случая, когда звонящие мошенники утверждали, что из-за несчастного случая с близким человеком необходимо срочно оплатить адвоката или лечение. Таким образом было украдено более 660 000 евро. А по мере приближения праздников можно ожидать увеличения количества мошенничеств, связанных с посылками.

Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко пояснил, что уже в октябре статистика показала резкий рост числа связанных с посылками случаев мошенничества среди других финансовых махинаций. Если в предыдущие месяцы ущерб от таких мошенничеств составлял в среднем 43 000 евро, то в октябре сумма ущерба утроилась и достигла 154 000 евро.

«С приближением праздников люди заказывают все больше товаров в магазинах, а также отправляют посылки друг другу. В результате мошенникам проще ввести людей в заблуждение и найти тех, кто недостаточно внимателен, – сказал Ткаченко. – Кроме того, дополнительную возможность для преступников создает и ставшая популярной в Эстонии за последние годы Черная пятница».

«Следует помнить, что ни один магазин или банк никогда не попросит у человека его PIN-коды»

К мошенничеству с посылками относятся, например, случаи, когда частное лицо продает или желает купить товар, а другая сторона отправляет ему поддельную ссылку. Переходя по ссылке, жертва вводит свои банковские данные, что позволяет мошенникам похищать деньги с ее банковского счета.