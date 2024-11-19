Непонятно, чего от них ожидать: нарвитяне рассуждают о новой коалиции между Стальнухиным и Райк

Олег Строганов, активист

Происходящее в городском собрании лишний раз убеждает меня участвовать в выборах в качестве кандидата в следующем году. В период всего созыва в этом компоте постоянно меняющихся союзов, коалиций, советов, комиссий чего только ни происходило, но только не полноценной работы на благо города.

Олег Строганов. Фото: Личный архив/ Facebook

Новости об очередном распаде коалиции не удивили, ведь у лидеров этого созыва нет надежной команды. И те, кто способствовал своими голосами возникновению фракции «Narva», сыграли такую же роль в ее развале. Новые люди в управлении города, несмотря на полярные взгляда, возможно, уравновесят друг друга и кулуары нарвской ратуши больше не будут сотрясаться. Это, на мой взгляд, единственное верное решение. Думаю, что на данном этапе вряд ли могут быть приняты важные решения до выборов. Но за это время можно успеть остаться человеком, формировать здоровую команду и программу на будущие выборы.

Алексей Колосов, неравнодушный нарвитянин

Смена власти как основной принцип демократии - большинство решает. Но сама концепция наших выборов не оставляет шанса жителям города выбрать себе мэра. Мы голосуем по спискам от тех или иных партий, ну а там ребята уже сами решают, кого куда. И потом недоумеваем, на местах оказываются те или иные политические деятели. Это вопрос к самой структуре выборов.

Алексей Колосов. Фото: Личный архив/ Facebook

Иллюзий по поводу союза Райк и Стальнухина строить не нужно: это опытные люди со своими целями и амбициями, поэтому дела идти лучше не будут. Это просто политическая договоренность на выгодных друг для друга условиях. На первое время - сойдет, а дальше амбиции столкнутся с реалиями, люди будут преследовать свои цели и город, как всегда, отойдет на второй план.

За время своей работы ни Катри Райк, ни Яан Тоотс себя никак не проявили. Роль мэра второстепенна, ведь он, по сути, просто лицо города - и все. Поэтому не думаю, что Райк будет лучше, чем Тоотс. Они оба не нарвитяне, для них это - только работа.