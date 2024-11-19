До очередной смены власти в Нарве остались считаные дни. Ожидается, что оппозиционная фракция Respekt создаст коалицию с новой фракцией Михаила Стальнухина. За этим последует вотум недоверия горуправе, а потом - выборы нового мэра, которым, вероятно, станет Катри Райк. Rus.Postimees спросил активных нарвитян, что они думают по этому поводу.
Непонятно, чего от них ожидать: нарвитяне рассуждают о новой коалиции между Стальнухиным и Райк
Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия
Видимо, нас ждет новая череда заявлений о борьбе с коррупцией, теперь не только от бывшего руководителя профильной комиссии Рийгикогу, но и от Михаила Стальнухина, которого горожане прочно связывают с водочным бизнесом и “теневым” управлением городом.
Стальнухин открыто голосовал в Рийгикогу против освобождения Алексея Навального из тюрьмы и заявлял, что в Эстонской Республике официальная идеология поддержки нацистов. Когда он назвал правительство Эстонской республики «обычными рядовыми фашистами» за попытку убрать с улиц пропаганду советской оккупации Эстонии, Катри Райк сказала «Срок годности Михаила Стальнухина закончился. Ему остается только извиниться, хотя это уже не поможет».
Сможет ли Катри собрать профессиональную команду в такой противоречивой коалиции? Работа нынешнего руководства города показала, что теперь решения принимают быстрее и последовательнее, чем ранее при Катри Райк. Хотя и к нынешней власти в городе много вопросов. Предстоит непростой выбор не по принципу, что лучше, а скорее, что не хуже.
Рене Абрамсон, член нарвской ячейки Партии реформ
Катри должна быть мэром Нарвы, и должна была им стать уже очень давно. Для меня это очевидно, потому что она - самый компетентный политик в Нарве, у нее есть все необходимые связи с государством. Для Нарвы очень полезно, когда Катри здесь мэр - тогда Нарва намного более эстонский город, чем при любом другом мэре.
Что касается союза Стальнухина и Райк, тут сложно делать предположения. Может быть, он просуществует до самых выборов, а может и нет, это очень шаткая вещь. Люди, которые теперь будут работать в одной коалиции, очень разные, и работать вместе им будет сложно. Но это лучше, чем когда Стальнухин работает с другими людьми Евграфова.
У меня есть наивная надежда, что новая коалиция пойдет на пользу интеграции нарвских политиков, а такой противоречивый союз может быть сблизит и самих нарвитян. Также я надеюсь, что Михаил Стальнухин будет хорошим председателем горсобрания.
Михаил Паншин, администратор Facebook-группы «Нарва как она есть»
Ветвь исполнительной власти остаётся за командой Катри, законодательная - за командой Михаила. Не знаю, каким будет новое управление городом, время покажет. Но есть большая надежда, что хуже не будет, а будет лучше. Ведь управой будет руководить политик, имеющий опыт, так же, а горсобранием, важнейшем органом власти, будет руководить политик, знающий потребности общества.
Причем эти знания есть у него в разных сферах и о разных слоях нашего общества. Время покажет. Многие люди, которые симпатизировали Стальнухину раньше, теперь изменили свое мнение о нем, стали называть его предателем и говорить, что он предал идеалы. Но в союзе Райк и Стальнухина, нет общей идеологии, есть лишь надежда на продуктивную работу, во благо города и горожан.
Олег Строганов, активист
Происходящее в городском собрании лишний раз убеждает меня участвовать в выборах в качестве кандидата в следующем году. В период всего созыва в этом компоте постоянно меняющихся союзов, коалиций, советов, комиссий чего только ни происходило, но только не полноценной работы на благо города.
Новости об очередном распаде коалиции не удивили, ведь у лидеров этого созыва нет надежной команды. И те, кто способствовал своими голосами возникновению фракции «Narva», сыграли такую же роль в ее развале. Новые люди в управлении города, несмотря на полярные взгляда, возможно, уравновесят друг друга и кулуары нарвской ратуши больше не будут сотрясаться. Это, на мой взгляд, единственное верное решение. Думаю, что на данном этапе вряд ли могут быть приняты важные решения до выборов. Но за это время можно успеть остаться человеком, формировать здоровую команду и программу на будущие выборы.
Алексей Колосов, неравнодушный нарвитянин
Смена власти как основной принцип демократии - большинство решает. Но сама концепция наших выборов не оставляет шанса жителям города выбрать себе мэра. Мы голосуем по спискам от тех или иных партий, ну а там ребята уже сами решают, кого куда. И потом недоумеваем, на местах оказываются те или иные политические деятели. Это вопрос к самой структуре выборов.
Иллюзий по поводу союза Райк и Стальнухина строить не нужно: это опытные люди со своими целями и амбициями, поэтому дела идти лучше не будут. Это просто политическая договоренность на выгодных друг для друга условиях. На первое время - сойдет, а дальше амбиции столкнутся с реалиями, люди будут преследовать свои цели и город, как всегда, отойдет на второй план.
За время своей работы ни Катри Райк, ни Яан Тоотс себя никак не проявили. Роль мэра второстепенна, ведь он, по сути, просто лицо города - и все. Поэтому не думаю, что Райк будет лучше, чем Тоотс. Они оба не нарвитяне, для них это - только работа.