Трудные предметы на эстонском языке, стресс от учебы и качество знаний. Учителя школ перехода ответят на важные вопросы

Учителя, преподающие в школах перехода русскоговорящим детям на эстонском языке - это те люди, которые каждый день видят реформирование школы во всех ее оттенках и на примере десятков детей.

Родители видят реформу гораздо уже - только через опыт своих детей. Насколько сильно эта разница в углах зрения влияет на отношение к переходу? Действительно ли качество обучения русскоговорящих детей неизбежно пострадает, как утверждают некоторые политики и родители?

Поговорим с учителями в студии также о том, может ли русскоговорящий ребенок понять в 4 классе термины из естествознания? Как ученик русской школы перехода может подготовиться к уроку природоведения, если отвечать придется на эстонском языке?

Можно ли детям разговаривать в школе по-русски или родной язык совсем под запретом? Как родителям проверить готовность ребенка к школе или помочь ему, если они сами эстонским языком не владеют, или владеют слабо?

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