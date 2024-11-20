Учителя: инопланетянами в школах перехода никто себя не чувствует, труднее всего впечатлительным людям

Выдержки из беседы:

- Давайте начнем с самого больного вопроса. Я читаю соцсети, хожу на всякие мероприятия, которые устраивает для родителей Министерство образования. Самый главный вопрос, который всех волнует: дети чувствуют себя в школе как инопланетяне. Они ничего не понимают, поэтому ничему не научатся. Понимает ли русский ребенок учителя, который говорит с ним на эстонском языке?

Александр Раков: - Вы знаете, на мой взгляд, нет какой-то безумно серьезной проблемы, которую дети не могут решить сами, нет такого, что они совсем уж ничего не понимают. Всегда ведь есть возможность подойти к учителю и задать вопрос, если ребенок что-то не понял на уроке с первого раза.

Конечно, есть дети, которые не понимают с первого раза. Но это во всех школах есть, и это совершенно нормально. Но большая часть детей справляется на уроке с заданиями, которые надо сделать. И самое главное, эти дети поняли, чего от них хочет учитель. Так что я бы не сказал, что это колоссальная проблема. Скорее, она присутствует на индивидуальном уровне. Конечно, нет смысла утверждать, что ее нет вообще.

Есть дети, которым трудно, которым труднее, чем остальным. Но если посмотреть на четвертые классы, например, в нашей школе, то я не скажу, что есть большие трудности с пониманием.