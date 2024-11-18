В субботу возле железнодорожного вокзала Йыгева из-за сильного ветра над железной дорогой на низкой высоте оказалась часть недавно установленного там нового электростолба.
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Часть нового электростолба во время шторма оказалась над железнодорожными путями
К счастью, наблюдательный человек заметил, что на железной дороге оказалось препятствие, и в субботу утром в 10.35 сообщил об этом аварийно-спасательным службам. Спасатели разобрали верхнюю часть столба, а оставшуюся часть прикрепили с помощью временного решения к другому столбу.