Часть нового электростолба во время шторма оказалась над железнодорожными путями

К счастью, наблюдательный человек заметил, что на железной дороге оказалось препятствие, и в субботу утром в 10.35 сообщил об этом аварийно-спасательным службам. Спасатели разобрали верхнюю часть столба, а оставшуюся часть прикрепили с помощью временного решения к другому столбу.