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Часть нового электростолба во время шторма оказалась над железнодорожными путями

Перевод: Павел Соболев
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Возникшее у вокзала Йыгева препятствие для движения поездов своевременно заметил бдительный местный житель.
Возникшее у вокзала Йыгева препятствие для движения поездов своевременно заметил бдительный местный житель. Фото: Lõuna päästekeskus

В субботу возле железнодорожного вокзала Йыгева из-за сильного ветра над железной дорогой на низкой высоте оказалась часть недавно установленного там нового электростолба.

К счастью, наблюдательный человек заметил, что на железной дороге оказалось препятствие, и в субботу утром в 10.35 сообщил об этом аварийно-спасательным службам. Спасатели разобрали верхнюю часть столба, а оставшуюся часть прикрепили с помощью временного решения к другому столбу.

Подрядчик AS Eesti Raudtee во время электрификации железной дороги установит на участке между Тапа и Тарту несколько тысяч металлических столбов.

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