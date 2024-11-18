Эстонские керлеры вышли в полуфинал этапа Кубка мира в Канаде

В полуфинале Калдвеэ и Лилль встретились с австралийской парой Тали Гилл и Дином Хьюиттом, занявшими на чемпионате мира 2019 года четвертое место и участвовавшими в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Соперники были равными по силе и в пятый раунд эстонцы вышли с небольшим преимуществом 3:2. В пятом раунде Калдвеэ и Лилль вынудили австралийцев довольствоваться одним очком, несмотря на преимущество последнего броска. К сожалению, в шестом и седьмом раундах австралийской паре удалось отобрать у эстонцев два очка, а в финальный раунд Калдвеэ и Лилль вышли со счетом 6:2 не в свою пользу. В восьмом раунде последний удачный бросок соперников поставил эстонскую пару в сложное положение, и Калдвеэ и Лилль решили не делать последний бросок. Таким образом, счет полуфинала стал 6:2 в пользу Австралии.

Харри Лилль прокомментировал, что ледовые условия на турнире были крайне трудными.

«По сравнению с условиями, в которых мы тренируемся в ледовом холле «Тондираба», здешние стандарты качества льда хуже. Наша сила в том, что мы играем в лучших условиях, но мы выступили неплохо, - сказал Лилль и добавил, что во время турнира были игры и лучше, и хуже. – В четвертьфинале мы играли на очень хорошем уровне, а в полуфинале – нет».

Завтра эстонские керлеры отправятся в США, чтобы подготовиться к следующему турниру. На этой неделе они выступят на этапе Кубка мира Madtown Doubledown, где представлены топ-команды Америки, Канады и Европы. Призовой фонд турнира составляет 27 000 долларов США или 25 612 евро.

Цель Калдвеэ и Лилля – заработать первую в истории эстонского керлинга олимпийскую путевку Эстонии на зимнюю олимпиаду Милане и Кортине в 2026 году.