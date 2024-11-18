В этом году поступили сотни сообщений о предполагаемом сексуальном насилии над детьми, но нет оснований полагать, что происходящие за закрытыми дверями ужасы всегда доходят до полиции. Поэтому в День борьбы с сексуальным насилием над детьми стоит напомнить, как важно заметить нуждающегося в помощи ребенка.
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Кошмар в собственном доме: больное влечение «дядей» разрушает жизни тысяч детей в Эстонии
Ежегодно в Эстонии в производство попадают более 600 случаев сексуального насилия над детьми. За первые десять месяцев этого года только в Идаской префектуре поступило 71 сообщение о ненадлежащем сексуальном обращении по отношении к детям. Досудебное производство или судебное разбирательство по некоторым делам уже идет.