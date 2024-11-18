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Кошмар в собственном доме: больное влечение «дядей» разрушает жизни тысяч детей в Эстонии

Перевод: София Солдатенко
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В этом году Идаская префектура в основном сталкивалась с изнасилованиями детей и распространением в интернете детской порнографии. На фото кабинет гинеколога Дома детей.
В этом году Идаская префектура в основном сталкивалась с изнасилованиями детей и распространением в интернете детской порнографии. На фото кабинет гинеколога Дома детей. Фото: Mihkel Maripuu

В этом году поступили сотни сообщений о предполагаемом сексуальном насилии над детьми, но нет оснований полагать, что происходящие за закрытыми дверями ужасы всегда доходят до полиции. Поэтому в День борьбы с сексуальным насилием над детьми стоит напомнить, как важно заметить нуждающегося в помощи ребенка.

Ежегодно в Эстонии в производство попадают более 600 случаев сексуального насилия над детьми. За первые десять месяцев этого года только в Идаской префектуре поступило 71 сообщение о ненадлежащем сексуальном обращении по отношении к детям. Досудебное производство или судебное разбирательство по некоторым делам уже идет.

Хотя о детях, потенциально нуждающихся в помощи, сообщается в несколько раз больше, к счастью, это оказывается просто подозрениями и неверной интерпретацией. Каждый сигнал всегда тщательно проверяется.

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