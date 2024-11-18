Кошмар в собственном доме: больное влечение «дядей» разрушает жизни тысяч детей в Эстонии

В этом году Идаская префектура в основном сталкивалась с изнасилованиями детей и распространением в интернете детской порнографии. На фото кабинет гинеколога Дома детей.

В этом году поступили сотни сообщений о предполагаемом сексуальном насилии над детьми, но нет оснований полагать, что происходящие за закрытыми дверями ужасы всегда доходят до полиции. Поэтому в День борьбы с сексуальным насилием над детьми стоит напомнить, как важно заметить нуждающегося в помощи ребенка.