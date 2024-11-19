ПОСОЛ УКРАИНЫ В ЭСТОНИИ Не нужно хоронить Украину, для нас уже давно нет безвыходных ситуаций

Укрепление «оси зла»

В то время как коллективный Запад, очевидно, не может сформулировать внятную стратегию победы Украины и поражения России, Кремль формирует и укрепляет «ось зла», привлекая к ней не только таких изгоев международной политики, как КНДР и Иран, но и более умеренных антагонистов Запада. Последние разведданные показывают, что 12 000 солдат и миллионы снарядов от КНДР, иранские дроны и ракеты - это не единственное, чем сателлиты могут помочь РФ.

Российские войска постепенно продвигаются по территории Донецкой области, засыпая поля боя «пушечным мясом» и устаревшим советским железом. Вас загнали в тупик, говорят диванные эксперты, почему вы не боитесь и на что надеетесь?! Начинайте немедленно переговоры, иначе потеряете больше…

Но те, кто живет в Украине под обстрелами, как Аннели Кольк, те, кто постоянно приезжает в Киев, Херсон, Днепр, Харьков, в тыл и на линию фронта, знают, что для украинцев давно не существует безвыходных ситуаций и «тупиков». Да, нам сегодня сложно, и это абсолютная правда. Да, мы волнуемся за завтрашний день, и это тоже правда. Но когда говорят «вас загнали в тупик», подразумевают, что страна и люди в отчаянии, что все потеряно, что им не на что надеяться. А это уже не так.

В украинцах нет страха