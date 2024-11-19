Позади тысяча дней войны. Побывавший недавно в Киеве посол Украины в Эстонии Максим Кононенко пишет, что в украинском воздухе висит напряженное ожидание будущего, но нет страха и отчаяния. Люди не знают, как будет вести себя новая администрация США, но точно знают, что и завтра будут сражаться за свои государство, общество, язык, культуру.
ПОСОЛ УКРАИНЫ В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы не устали защищать свою свободу, нам важно, чтобы эстонцы не устали поддерживать Украину
Во время очередного обстрела 7 ноября российский беспилотник попал в дом в Киеве, где проживает моя коллега, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Узнав об этом, я сразу же отправил ей слова поддержки. Ее ответ был прост и лаконичен, с привычным эстонским спокойствием она написала: «Многие украинцы сражаются с дронами, бомбами и ракетами террористической России. Их сила и стойкость вдохновляют нас».
Мы знакомы с Аннели больше года, и я знаю, что она не жаловалась и не хвасталась. В ее словах не было пафоса. Просто она постоянно находится в Киеве и ежедневно ощущает то, что миллионы украинцев переживают уже на протяжении тысячи дней большой войны: уверенность в своей правоте, спокойную силу защищать свою страну и решимость довести это дело до конца. Она чувствует свободу, которая родилась в сердцах украинцев, и готовность защищать ее любой ценой, даже если на кону собственная жизнь.
Многие внешние наблюдатели, послушав новости, заламывают руки и начинают хоронить Украину. Прошла тысяча дней с начала полномасштабного вторжения, говорят, что устали, им не хватает оружия, снарядов, людей, на международной арене происходит что-то непонятное: в ЕС и НАТО нет единства по вопросу помощи Украине, недавно прошли выборы в США, а впереди выборы в Германии - сложно спрогнозировать влияние их результатов на эту войну.
Укрепление оси зла
В то время как коллективный Запад, очевидно, не может сформулировать внятную стратегию победы Украины и поражения России, Кремль формирует и укрепляет ось зла, привлекая к ней не только таких изгоев международной политики, как КНДР и Иран, но и более умеренных антагонистов Запада. Последние разведданные показывают, что 12 000 солдат и миллионы снарядов от КНДР, иранские дроны и ракеты - это не единственное, чем сателлиты могут помочь РФ.
Российские войска постепенно продвигаются по территории Донецкой области, засыпая поля боя «пушечным мясом» и устаревшим советским железом. Вас загнали в тупик, говорят диванные эксперты, почему вы не боитесь и на что надеетесь?! Начинайте немедленно переговоры, иначе потеряете больше…
Но те, кто живет в Украине под обстрелами, как Аннели Кольк, те, кто постоянно приезжает в Киев, Херсон, Днепр, Харьков, в тыл и на линию фронта, знают, что для украинцев давно не существует безвыходных ситуаций и тупиков. Да, нам сегодня сложно, и это абсолютная правда. Да, мы волнуемся за завтрашний день, и это тоже правда. Но когда говорят «вас загнали в тупик», подразумевают, что страна и люди в отчаянии, что все потеряно, что им не на что надеяться. А это уже не так.
У украинцев нет страха
Я недавно вернулся из Украины, где провел несколько дней благодаря визиту министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Так вот, я почувствовал, что в воздухе висит сосредоточенное напряженное ожидание будущего, но нет страха и отчаяния. Люди не знают, что завтра решит ЕС или какую позицию займет новоизбранный президент США, но они точно знают, что будут сражаться за свое государство, за свое общество, за свой язык, культуру, историческую память до конца, и они не боятся.
Война России против Украины продолжается уже более десяти лет, полномасштабное вторжение идет третий год. За это время украинцы свыклись с мыслью о смерти. Как говорил французский философ Мишель де Монтень, «Неизвестно, где нас ждет смерть; так будем ждать ее повсюду. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть освобождает вас от всякого подчинения и принуждения». Украинцы научились умирать и разучились быть рабами, украинцы уже не боятся смерти и не видят «тупиков». Мы сохраняем стойкость и надежду на лучшее.
Российские захватчики пытаются прорвать нашу оборону в Донецкой области, самые горячие направления - Покровск и Курахово. В Харьковской области под угрозой Купянск, а в Запорожской области напряжение на ореховском направлении. Не секрет, что россияне накапливают там силы, чтобы начать наступательную операцию. Это тяжелые реалии войны.
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Украинские войска сейчас находятся в маневренной, динамичной обороне. Они передвигаются так, чтобы сохранить жизни и нанести максимальный урон противнику. Мы держимся за каждый участок территории, за каждый населенный пункт и отдаем их только под давлением противника, нанося максимальные потери и разрушая его наступательный потенциал.
Необратимые потери врага
С февраля 2022 года Россия понесла необратимые потери в размере 720 000 военнослужащих, более 9 000 танков, более 20 000 артиллерийских систем, 369 самолетов и 329 вертолетов, около 1 250 реактивных систем залпового огня, более 19 000 боевых бронированных машин, 28 военных кораблей. Украина уничтожила и вывела из строя около 33% Черноморского флота России. Не думаю, что это можно назвать поражением или «тупиком».
Формула мира
В отличие от многих международных партнеров, ослепленных российской пропагандой и постоянными угрозами эскалации, украинцы имеют видение того, как прекратить войну, достичь мира и предотвратить любую российскую агрессию в будущем. Это видение было изложено в Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского и Плане победы, который недавно был представлен главой украинского государства всем ключевым союзникам.
Во-первых, мы понимаем, что Россия не настроена вести переговоры, а Путин не знает другого языка, кроме языка ультиматумов. Двести раундов переговоров с Россией, включая Нормандский формат и Минскую площадку, показали, что РФ не готова на равных садиться за стол переговоров с Украиной и добросовестно договариваться о мире. В то же время Россия, какой бы изолированной она ни была, не может игнорировать все международное сообщество. Поэтому Украина поставила перед собой цель превратить свою Формулу мира в международный мирный план.
Важный шаг был сделан 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке (Швейцария). В первом саммите мира для Украины приняли участие более ста (101) государств и международных организаций, которые поддержали эту инициативу. Осенью состоялись конференции и круглые столы, сформировавшие содержательную мирную рамку для переговоров.
Прозрачная и согласованная всеми участниками, она будет представлена на втором мирном саммите, в котором смогут принять участие российские представители. Если Россия скажет «нет», это будет отказ не Украине, а международному сообществу. Россия откажет в мире каждому из вас.
Во-вторых, есть четкое понимание того, что путь к миру лежит только через поле боя. Россия не понимает других слов, кроме силы и принуждения. Без успеха на поле боя любые мирные инициативы воспринимаются как слабость, как пауза перед очередной атакой, как приглашение к дальнейшей агрессии. Поэтому Украина разработала свой План победы.
Пять пунктов
План состоит из пяти пунктов. Первый пункт - приглашение в НАТО прямо сейчас. Кремль должен осознать, что вооруженная агрессия не способна изменить волю украинского народа, который выбрал курс на членство в Североатлантическом альянсе.
Второй пункт - это оборона. Критически важно снять ограничения наших партнеров на использование дальнобойного оружия. Украина должна получить ракеты, дроны и другие средства поражения, чтобы бить по всем объектам вражеской военной инфраструктуры на всей территории РФ. Этот пункт также включает вооружение резервных бригад ВСУ, усиление системы ПВО и создание «воздушного щита», по крайней мере над западными регионами Украины.
Третий пункт касается сдерживания. Мы предлагаем развернуть на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточен для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.
Четвертый пункт - стратегический экономический потенциал. Украинская земля богата не только черноземом. Украина обладает значительными месторождениями критически важных ресурсов: урана, титана, лития, графита и других. Мы предлагаем стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите этих критических ресурсов, совместном инвестировании в их добычу и использование.
И пятый пункт, рассчитанный на послевоенный период. Мы предусматриваем, в случае согласия наших партнеров, замену некоторых военных контингентов Вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, на украинские подразделения.
Реализация Формулы мира и Плана победы - это самый короткий путь к устойчивому и справедливому миру в Украине и на европейском континенте в целом. Мы должны достичь его вместе. Вместе со всеми союзниками и партнерами, вместе с дружественной Эстонией.
Нельзя устать защищать свою свободу
Украинцы не устали воевать, ведь невозможно устать защищать свою свободу и достоинство, независимость своего государства, прошлое своих родителей и будущее своих детей. Нам важно, чтобы эстонцы не устали поддерживать Украину в этой благородной борьбе и демонстрировать свое феноменальное лидерство в этой поддержке.
Я уже более года работаю в Эстонии и ежедневно ощущаю то, что сотни тысяч эстонцев переживают уже на протяжении тысячи дней большой войны: Украина воюет не только за себя, но и за Эстонию, все Балтийские страны, Польшу и Молдову, другие государства, на которые Россия не напала, хотя могла.
Помощь Украине должна соответствовать принятому вызову. Просто помощи недостаточно, она должна быть такой, чтобы мотивировать других, вести за собой, сдвигать горы ради поставленной цели. Я чувствую лидерство, которое зародилось в сердцах эстонцев, и готовность помочь, даже если порой на кону что-то большее, чем собственное здоровье, время или средства. Эстонское лидерство вдохновляет меня не меньше, чем сила и стойкость украинцев вдохновляют мою коллегу Аннели.