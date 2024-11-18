Спасателям пришлось тушить пожар в пристройке к лесопилке, от крыши строения ничего не осталось

В 20.49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Мурака в волости Тори загорелась пристройка к лесопилке. Люди своевременно покинули здание, но к моменту прибытия спасателей жестяная крыша здания уже обвалилась, а потолок внутри строения горел. Огонь постепенно распространился и на нижнюю часть здания.