В воскресенье вечером в деревне Мурака загорелось хозяйственное строение, причиной пожара предположительно стала неисправность в электросети.
Спасателям пришлось тушить пожар в пристройке к лесопилке, от крыши строения ничего не осталось
В 20.49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Мурака в волости Тори загорелась пристройка к лесопилке. Люди своевременно покинули здание, но к моменту прибытия спасателей жестяная крыша здания уже обвалилась, а потолок внутри строения горел. Огонь постепенно распространился и на нижнюю часть здания.
Крыша строения была полностью уничтожена огнем.
Внутренние помещения серьезно пострадали от воды.
Мартис Мооритс, руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра, сообщил, что пожар был окончательно потушен в 23.11. «Первоначально можно предположить, что причина возгорания была связана с электричеством, но точную причину возгорания будут устанавливать следователи», - сказал он.