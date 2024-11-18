Уволен главный тренер клуба, катастрофически начавшего новый сезон

Трейер провел на площадке девять минут и заработал за это время четыре очка и один подбор. Самым результативным игроком «Наполи» стал Томаш Волдете, набравший 15 очков, у победителей лучшим стал Ки Боуман с 26 очками.

Старт сезона «Наполи» был ужасным: команда проиграла все восемь матчей и занимает последнее место в таблице. После очередного провала клуб сообщил, что Миличич освобожден от должности.

«Игорь останется в истории клуба вместе с завоеванным в прошлом году Кубком Италии. Но мы должны были принять это решение. Сейчас клуб изо всех сил пытается найти нового главного тренера. Мы не сдадимся и будем бороться до конца, чтобы остаться в лиге, хотя на данный момент это кажется невозможным», - заявил генеральный директор «Наполи» Алессандро Далла Сальда.

Миличич является главным тренером и сборной Польши, которая 21 и 24 ноября проведет игры с Эстонией. Первая игра пройдет в польском Влоцлаве, вторая в Таллинне на Unibet Arena. Билеты на домашний матч распроданы.