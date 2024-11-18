В 2025 году минимальная зарплата вырастет на 66 евро

В результате соглашения минимальная зарплата, которая сейчас составляет 820 евро, увеличится на 66 евро или на восемь процентов и составит 43 процента от прогнозируемой Банком Эстонии в 2025 году средней зарплаты, передает Rus.ERR.

По словам руководителя Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, минимальная заработная плата в следующем году будет расти быстрее, чем прогнозируемый рост цен и средняя зарплата, а это значит, что покупательная способность людей с низкими доходами повысится.

Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк отметила, что повышение минимальной зарплаты поможет сократить как социальное неравенство, так и разрыв в оплате труда работающих людей.

«Но даже с дополнительными 66 евро работникам все равно будет трудно сводить концы с концами», - сказал Васк, добавив, что именно поэтому в ближайшие годы рост зарплаты должен продолжаться более быстрыми темпами и обеспечить работникам достаточную экономическую безопасность и средства к существованию.