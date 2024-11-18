Жителям южной части Эстонии следует быть особенно внимательно следить за своим имуществом, поскольку в регионе в последнее время бродят люди с нехорошими намерениями.
Участились кражи со взломом, совершаемые средь бела дня
За последние несколько недель в Тарту и Тартумаа были взломаны двери нескольких частных домов и дач. Полиция напоминает людям о необходимости следить за своим имуществом и запирать двери, выходя из дома.
По словам представителя полиции Тартуского уезда Лилиан Палу, первое в этом ряду сообщение о краже со взломом в Тартумаа полиция получила чуть больше недели назад.
«К сожалению, волна краж продолжилась, и на сегодняшний день нам известно о пяти случаях краж, когда преступники побывали как в частных домах в Тарту, так и в загородных домах и дачах. Из зданий выносится все, что хотя бы немного ценно и что можно просто быстро схватить. Деньги, ювелирные изделия, бытовая техника, инструменты, топливо и все тому подобное стали добычей воров», - пояснила она.
«Хотя полной гарантии защиты от кражи нет, каждый человек может внести свой вклад в защиту своего имущества. Самое главное - выходя из дома, всегда запирать двери и убирать с видных мест ценные вещи. Также стоит поставить на доме камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию, а также застраховать как свой дом, так и свое имущество. Это шаги, которые отпугивают воров и защищают вас от возможного ущерба», - сказала Палу.
До сих пор все кражи совершались в моменты, когда никого не было дома. «Например, вы ушли на работу, не собираетесь ночевать дома или не планируется ехать на выходные на дачу. Чтобы предотвратить кражу, я рекомендую соседям общаться и сотрудничать друг с другом. Сообщайте о своих перемещениях и просите соседей следить за вашим имуществом, когда сами вы не дома», - подчеркнула Палу.
По словам Палу, жильцам многоквартирных домов также следует быть внимательными и обязательно держать на замке двери как квартиры, так и подвала или кладовой.
«Также стоит следить за тем, чтобы в подъезд не заходили посторонние люди, не имеющие уважительной причины для входа. Двери, ведущие в подвалы или складские помещения, также следует держать запертыми. Каждый житель многоквартирного дома может внести свой вклад в то, чтобы как его имущество, так и имущество других лиц не попало в руки преступников. Чем сложнее ворам проникнуть в дома, тем больше вероятность не стать жертвой кражи», - добавила он.
«Если вы заметили подозрительное транспортное средство, движущееся возле вашего дома или в другом месте, запишите его марку, цвет и номерной знак и обязательно сообщите об этом в полицию. Также стоит сообщать о людях, которые бесцельно бродят по местности и заглядывают в чужие дома, сады, гаражи или другие места», - подчеркнула Палу.
Для расследования всех краж, совершенных за последние недели, возбуждены уголовные дела. Полиция собирает информацию о случившемся, и выяснение точных обстоятельств продолжится в рамке досудебного производства.