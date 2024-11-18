Участились кражи со взломом, совершаемые средь бела дня

За последние несколько недель в Тарту и Тартумаа были взломаны двери нескольких частных домов и дач. Полиция напоминает людям о необходимости следить за своим имуществом и запирать двери, выходя из дома.

По словам представителя полиции Тартуского уезда Лилиан Палу, первое в этом ряду сообщение о краже со взломом в Тартумаа полиция получила чуть больше недели назад.

«К сожалению, волна краж продолжилась, и на сегодняшний день нам известно о пяти случаях краж, когда преступники побывали как в частных домах в Тарту, так и в загородных домах и дачах. Из зданий выносится все, что хотя бы немного ценно и что можно просто быстро схватить. Деньги, ювелирные изделия, бытовая техника, инструменты, топливо и все тому подобное стали добычей воров», - пояснила она.

«Хотя полной гарантии защиты от кражи нет, каждый человек может внести свой вклад в защиту своего имущества. Самое главное - выходя из дома, всегда запирать двери и убирать с видных мест ценные вещи. Также стоит поставить на доме камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию, а также застраховать как свой дом, так и свое имущество. Это шаги, которые отпугивают воров и защищают вас от возможного ущерба», - сказала Палу.