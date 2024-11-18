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Поставка роскошных автомобилей в Россию: в Эстонии прошли обыски в офисах двух компаний

Перевод: София Солдатенко
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В ходе обысков власти Германии конфисковали имущества на миллионы евро, в том числе автомобили класса люкс.
В ходе обысков власти Германии конфисковали имущества на миллионы евро, в том числе автомобили класса люкс. Фото: Esseni tollijuurdlusbüroo

Прокуратура немецкого Вюрцбурга возбудила уголовное дело в отношении руководителя местной компании по продаже автомобилей, подозревая его в запрещенном экспорте автомобилей класса люкс в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских компаний.

Старший прокурор прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сказал Postimees, что находящиеся в Эстонии компании, в которых прошли обыски, подозреваются в причастности к незаконным поставкам роскошных автомобилей в Россию.

«В целях защиты личных данных мы в настоящее время не можем раскрывать названия компаний и имена связанных с ними лиц», - добавил Костух.

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