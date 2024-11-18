Коалиционный договор заключен: Стальнухин и Райк официально объявили о смене власти в Нарве

Катри Райк заявила, что выбирала партнера по коалиции по стабильности и надежности. «Это самое важное», - сказала она.

Всего в Нарвском городском собрании 31 депутат. Коалиционный договор подписали 60 процентов депутатов горсобрания.

Новую власть в Нарве будут формировать девять социал-демократов из фракции Respekt Катри Райк и 11 депутатов горсобрания из фракции Михаила Стальнухина. Михаил Стальнухин займет пост председателя горсобрания, Райк, как сообщалось ранее, станет мэром.

«У фракции Respekt есть негативный опыт: предыдущая коалиция не продержалась долго. Новое партнерство будет развиваться совсем иначе, и поклясться кровью никто не может, но все подписи являются для нас гарантом успешной совместной работы в будущем» - сказала лидер фракции Respekt Яна Кондрашова.

«Главное для города - это вопросы отопления, будущее больницы, а еще готовность к кризисным ситуациям. Да, заниматься этим неприятно и тяжело, но необходимо», - подчеркнула Райк. Она добавила, что идти на выборы в следующем году вместе со Стальнухиным у нее плана нет.

Стальнухин также подчеркнул, что наиболее прочные союзы складываются из союзов с разными взглядами. Сам он не является членом ни одной партии.