Эстонские танцоры уличных танцев заняли на международных соревнованиях места на пьедестале!

Янелль Куннерг и Екатерина Машина соревновались в категории «хаус» 2 на 2 и сумели выйти финал в сложной конкуренции из почти сотни участников, где каждый должен был в двух раундах продемонстрировать свои лучшие выступления, по итогам которых судьи выбрали победителей. Эстонская пара была вынуждена признать превосходство литовских конкурентов Лаймы и Рокалины, но при этом продемонстрировала достойное выступление.

«Впечатления отличные, потому что нашей с Таури целью было попасть в четверку лучших, а получилось еще лучше. Я этому очень рада, потому что мы выложились на полную, и впервые почувствовала, что в таком сильном финале у нас есть шанс на победу. Я верила в нас, а усилить все это на расстоянии помог наш тренер Йоэл Юхт, который остался в Эстонии, но смог поделиться некоторыми хитростями. Тренер имеет первостепенное значение на пути каждого танцора. И, конечно, очень многое добавила поддержка эстонских болельщиков, присутствовавших на соревнованиях», - сказала Кырвел.