С развитием онлайн-среды и технологий набирает обороты и дезинформация. Инфовойны, массовое распространение фейк-новостей, рост числа ботов в соцсетях - новая проблема глобального масштаба. Подробнее о ней и опыте борьбы с дезинформацией в Эстонии и Франции расскажут Стефано Брагироли и Анна Бейтане – эксперты Тартуского университета.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Эстония и Франция вместе борются с опасными фейками
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
В официальных обращениях правительств, средствах массовой информации и общественных дискуссиях все чаще упоминается термин «дезинформация». Необходимость проверки фактов и открытые предупреждения о манипулировании информацией уже стали частью нашей повседневной жизни. Однако чтобы вылечить болезнь, надо сначала понять, с чем мы имеем дело.
Дезинформация - это намеренно ложная или вводящая в заблуждение информация, подготовленная и распространяемая с целью обмана, манипулирования аудиторией или оказанием влияния на нее. Обычно она включает в себя сочетание осознанного намерения, определенной эмоциональной привлекательности, а также стратегического таргетинга. Дезинформация часто говорит на языке сенсаций, использует тактики манипулирования и обращает внимание на какие-то конкретные группы людей.
При этом дезинформация часто направлена на подрыв доверия к отдельным лицам, учреждениям или процессам. Она распространяется из источников, которые обычно скрывают или искажают свою личность и намерения. Распространение дезинформации происходит быстро и, когда новость уже попала в обращение, она может продолжать оказывать пагубное воздействие даже после ее опровержения.
Хотя дезинформация адаптируется к конкретным условиям и задачам, ее цели, динамика и последствия остаются относительно неизменными в разных обществах и странах. Ни одно государство не застраховано от ее воздействия, что делает дезинформацию глобальной проблемой, сравнимой с изменением климата, пандемиями и организованной преступностью.
Усиливая конфликты в обществе и подрывая нашу способность отличать реальное от вымышленного, дезинформация представляет собой серьезную угрозу демократии. Она требует активного международного и общеевропейского сотрудничества для противодействия ее далеко идущим последствиям. В этом контексте недавний франко-эстонский проект по противодействию дезинформации, проводимый Тартуским университетом, может дать ценную информацию как для нашей страны, так и для иностранных коллег.
Что общего у Эстонии и Франции?
На первый взгляд может показаться, что у Эстонии и Франции мало общего. Эстония с населением в 1,3 млн человек - небольшая страна, расположенная на восточном фланге ЕС и НАТО и имеющая опыт иностранной оккупации. Франция, напротив, является одной из крупнейших европейских стран и имеет историю великой державы. Тем не менее, дезинформация оказывает глубокое воздействие на обе страны, используя схожие методы и источники.
Эстония стала пионером в борьбе с дезинформацией в середине 2000-х годов, после масштабной кибератаки со стороны России в 2007 году, вызванной переносом статуи Бронзового солдата из центра Таллинна. Тем временем Франция столкнулась с многочисленными кампаниями по дезинформации во время прошедших президентских выборов и совсем недавно во время Олимпийских игр в Париже, которые часто подпитывались крайне правыми группами, связанными с Кремлем.
Время для сотрудничества Франции и Эстонии как нельзя более подходящее, учитывая новый стратегический ландшафт, сложившийся после полномасштабного вторжения России в Украину. Кампании дезинформации только усилились, нацеливаясь как на эстонское, так и на французское общество.
В ответ на это был запущен проект «Франция и Эстония - вместе против дезинформации» (FREETAD), финансируемый Отделом общественной дипломатии НАТО. Проект направлен на повышение осведомленности общественности и содействие трансграничному сотрудничеству между эстонскими и французскими научными кругами, государственными учреждениями и гражданским обществом.
Эта инициатива, первоначально предложенная послом Франции в Эстонии Эммануэлем Г. Ф. Миньо, направлена на противодействие злонамеренному вмешательству и дезинформации, позволяя эстонскому и французскому обществам более эффективно реагировать на эти растущие угрозы.
В то время как дезинформация широко обсуждается и существует множество инициатив, лишь немногие проекты включают сравнительный аспект и вовлекают несколько целевых групп одновременно. Именно в этом и заключается видение проекта FREETAD, в рамках которого студенты эстонских и французских университетов были обучены выявлять дезинформацию и разрабатывать совместные проекты.
Проект также принял французских и эстонских экспертов на недавнем Всемирном форуме «Нормандия во имя мира» в Кане для налаживания прямого общения молодежи с политиками. Также был организован визит французских экспертов в Эстонию для того, чтобы встретиться с главными представителями правительства и научного сообщества и обменяться передовым опытом борьбы с дезинформацией.
Чему Франция и Европа могут научиться у Эстонии?
Одним из ключевых выводов, сделанных в ходе проекта и визита французских экспертов, стал особый подход Эстонии к борьбе с дезинформацией, которая классифицируется как гибридная угроза безопасности страны. Один из руководящих принципов, определяющих подход Эстонии к противодействию дезинформации, включен в стратегию национальной безопасности страны и обозначен как «тотальная оборона».
Эта стратегия подразумевает, что все основные государственные органы Эстонии участвуют в национальной обороне, объединяя вооруженные силы с невоенными возможностями других секторов. Борьба с дезинформацией является одной из стратегий обеспечения внутренней безопасности Эстонии.
В этом отношении важнейшей опорой в борьбе с дезинформацией является обеспечение достаточной подготовки и просвещения широкой общественности, начиная уже с начальной школы. Эта инициатива и комплексный подход позволили Эстонии войти в пятерку стран с самым высоким индексом медиаграмотности наряду с Финляндией, Норвегией и Данией. Это значительное достижение, особенно учитывая рейтинг других стран Балтии, Центральной и Восточной Европы, которые сталкиваются с высоким уровнем уязвимости и подверженности фейковым новостям.
В дополнение к просвещению и подготовке общественности Эстония включила в свой подход две уравновешивающие меры. С одной стороны, она «ограничивает» и противодействует дезинформации с помощью различных правительственных и низовых инициатив (таких как Propastop). С другой стороны, она «поддерживает» средства массовой информации, которые следуют принципам качественной журналистики и проверки фактов.
Одной из важных инициатив, предпринятых Эстонией, стало создание в конце 2014 года финансируемого государством телеканала ETV+, целью которого является охват русскоязычного населения Эстонии. Эта мера может показаться нелогичной после аннексии Крыма Россией, но она была разработана в более широком контексте Стратегии интеграции и социальной сплоченности Эстонии. В этом контексте русскоязычное меньшинство зачастую более уязвимо и восприимчиво к российской государственной пропаганде.
Создавая национальный телеканал, который освещает новости об Эстонии и эстонском обществе на языке меньшинства, Эстония обеспечивает русскоязычному населению более широкий и качественный доступ к медиаконтенту.
Чему может научить Эстонию французский опыт?
Одним из интересных примеров из Парижа, стало создание летом 2021 года VIGINUM - национальной службы для защиты общественных обсуждений в интернете от кампаний по манипулированию информацией с участием иностранных акторов, которые направлены на причинение вреда Франции и ее фундаментальным интересам.
Служба выступает за открытое общение и работает по горизонтали со всеми соответствующими государственными органами, привлекая самых разных специалистов - от юристов и ИТ-аналитиков до специалистов в области этики и культурологии.
Ключевым аспектом задач агентства является то, что VIGINUM не несет ответственности за восстановление истины или исправление «неточной» информации, а скорее выявляет источник массового распространения ложной информации и проверяет, не является ли это результатом иностранного вмешательства. Идея заключается в том, что в демократическом обществе эта функция «исправления» должна осуществляться демократическими институтами и общественной дискуссией, а не правительственным учреждением.
Чтобы обеспечить информированную общественную дискуссию, ключевым компонентом французского подхода является развитие esprit critique - критического мышления, особенно среди молодежи и менее политически ангажированных граждан. Французские педагоги внедряют критическое мышление в школьные программы, обучая учащихся анализировать медиа-контент, распознавать предвзятость и infox (французский эквивалент фейковых новостей), а также отличать достоверную информацию от манипулирования.
Согласно этому подходу, критическое мышление предназначено как метод и набор практических инструментов для оценки достоверности новостей и их источников, помогая гражданам понять, как производится и распространяется информация и почему так важно проверять источники.
Опыт проекта FREETAD научил нас тому, хотя дезинформация является глобальным явлением, ее последствия более серьезны именно для либерально-демократических стран. В демократиях иностранное вмешательство может легко воспользоваться плюрализмом и свободой информации, характерными для открытых обществ.
Уроки, которые мы можем извлечь друг у друга, доказывают, что с дезинформацией, как и с другими глобальными угрозами, лучше бороться посредством трансграничного сотрудничества и международного обмена опытом между демократическими странами-единомышленницами. Это особенно важно, учитывая масштабы общей опасности и ее транснациональный характер, только усиливаемый онлайн-коммуникацией и цифровыми технологиями.
Анна Бейтане - руководитель международных проектов Института Шютте Тартуского университета.
Стефано Брагироли - ассоциированный профессор по европейским исследованиям Тартуского университета.