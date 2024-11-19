ОТ ПОЛИТОЛОГА Эстония и Франция вместе борются с опасными фейками

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

В официальных обращениях правительств, средствах массовой информации и общественных дискуссиях все чаще упоминается термин «дезинформация». Необходимость проверки фактов и открытые предупреждения о манипулировании информацией уже стали частью нашей повседневной жизни. Однако чтобы вылечить болезнь, надо сначала понять, с чем мы имеем дело.

Дезинформация - это намеренно ложная или вводящая в заблуждение информация, подготовленная и распространяемая с целью обмана, манипулирования аудиторией или оказанием влияния на нее. Обычно она включает в себя сочетание осознанного намерения, определенной эмоциональной привлекательности, а также стратегического таргетинга. Дезинформация часто говорит на языке сенсаций, использует тактики манипулирования и обращает внимание на какие-то конкретные группы людей.

При этом дезинформация часто направлена на подрыв доверия к отдельным лицам, учреждениям или процессам. Она распространяется из источников, которые обычно скрывают или искажают свою личность и намерения. Распространение дезинформации происходит быстро и, когда новость уже попала в обращение, она может продолжать оказывать пагубное воздействие даже после ее опровержения.

Хотя дезинформация адаптируется к конкретным условиям и задачам, ее цели, динамика и последствия остаются относительно неизменными в разных обществах и странах. Ни одно государство не застраховано от ее воздействия, что делает дезинформацию глобальной проблемой, сравнимой с изменением климата, пандемиями и организованной преступностью.