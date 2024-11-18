Из бюджета выделены миллионы – в будущем году Таллинн планирует грандиозные вложения в спорт

В преддверии нового года были пересмотрены меры поддержки городской сферы спорта и обновлены их условия. «Особое внимание мы уделяем поддержке спортивной активности среди молодежи. Так называемая подушевая субсидия увеличится с 6,9 миллиона евро до 8,6 миллиона, а ее получателями станут также дети 5-6 лет, – подчеркнул Оя. – Цель города – сделать тренировки доступными для всех детей, поэтому мы увеличиваем поддержку спортивных клубов, что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку на родителей». Для этого, по его словам, потребуется пересмотреть порядок поддержки спортивной деятельности в сотрудничестве с представителями клубов, и дополнительные субсидии начнут действовать во второй половине года.

По словам вице-мэра, помимо организованных спортивных занятий для молодежи, Таллинн уделяет системное внимание продвижению физической активности среди пожилых людей. «Уже в начале года мы запустим десятки тренировочных групп по плаванию, силовым тренировкам, легкой атлетике и командным видам спорта под руководством профессиональных тренеров. Еженедельно в этих занятиях будут участвовать около 2500 таллиннских пенсионеров», – сказал Оя.

С начала года будет реорганизовано управление таллиннскими спортивными учреждениями. Семь городских спортивных центров, включающие 21 спортивный зал, бассейны и стадионы, объединят под единое руководство. Новая организация будет называться Таллиннский спортивный центр. Цель этой реформы – стандартизировать и модернизировать услуги, предоставляемые спортивными учреждениями, чтобы они лучше соответствовали ожиданиям жителей города, а управление спортивной инфраструктурой стало более экономически эффективным.

Ключевыми инвестициями в сфере спорта являются стадион «Кадриорг» и Ласнамяэский бассейн. В следующем году начнется давно ожидаемая реконструкция стадиона «Кадриорг», который в 2026 году отметит свое 100-летие. Общая стоимость проекта превысит 20 миллионов евро. Параллельно город снова начнет проектирование полноразмерного бассейна на улице Варраку, а также подготовку к расширению спортивного центра Сыле. Совместно с Эстонским футбольным союзом начнется проектирование и строительство круглогодичного стационарного футбольного манежа по адресу Пунане, 69. Помимо этого, планируется создание стадиона Раннавярава возле бастиона Скооне, чтобы улучшить условия для занятий спортом для школ, расположенных в центре города.

На текущие расходы в области спорта и физической активности выделено 28,2 миллиона евро, на инвестиции – 8,2 миллиона евро.

Таллиннская городская управа представила городскому собранию проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. На текущие расходы запланировано 1,03 миллиарда евро, на инвестиции – 250 миллионов евро, а общий объем доходов составит 1,1 миллиарда евро.