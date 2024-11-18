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Родители с помощью 2000 евро могут сделать своего ребенка миллионером

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Фото: Arvo Meeks

Чем раньше вы начнете инвестировать и позволите деньгам расти, тем больше окажутся заработанные суммы. Руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карель Парве и соучредитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк дают советы о том, как начать экономить и инвестировать и как стать миллионером, стартовав всего с 2000 евро.

Наличие сбережений обеспечивает чувство безопасности, позволяющее справиться с непредвиденными ситуациями. «Долгосрочные же сбережения также создают комфортную основу для выхода на пенсию», - отметил руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карель Парве.

Соучредитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк также подчеркнул важность раннего начала накоплений, что гарантирует лучшие возможности в будущем.

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