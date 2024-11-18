Родители с помощью 2000 евро могут сделать своего ребенка миллионером

Чем раньше вы начнете инвестировать и позволите деньгам расти, тем больше окажутся заработанные суммы. Руководитель отдела частного банкинга Coop Pank Карель Парве и соучредитель инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк дают советы о том, как начать экономить и инвестировать и как стать миллионером, стартовав всего с 2000 евро.