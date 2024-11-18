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Пьяная 47-летняя женщина угрожала убийством бывшему спутнику жизни

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Ссора мужчины и женщины. Иллюстративное фото.
Ссора мужчины и женщины. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В конце прошлой недели в полицию поступило сообщение об угрозе убийством в Муствеэской волости. Аналогичный инцидент произошел в Тарту двумя днями ранее.

В пятницу, 15 ноября, 47-летняя пьяная женщина угрожала убить своего бывшего спутника жизни на улице в волости Муствеэ. Полиция задержала женщину.

Несколькими днями ранее, 13 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что 33-летний пьяный мужчина угрожал убить бывшую жену в подъезде многоквартирного дома на улице Пуйестеэ в Тарту. Полиция задержала мужчину.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

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