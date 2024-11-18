Пьяная 47-летняя женщина угрожала убийством бывшему спутнику жизни

В пятницу, 15 ноября, 47-летняя пьяная женщина угрожала убить своего бывшего спутника жизни на улице в волости Муствеэ. Полиция задержала женщину.

Несколькими днями ранее, 13 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что 33-летний пьяный мужчина угрожал убить бывшую жену в подъезде многоквартирного дома на улице Пуйестеэ в Тарту. Полиция задержала мужчину.