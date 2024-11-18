В конце прошлой недели в полицию поступило сообщение об угрозе убийством в Муствеэской волости. Аналогичный инцидент произошел в Тарту двумя днями ранее.
Пьяная 47-летняя женщина угрожала убийством бывшему спутнику жизни
В пятницу, 15 ноября, 47-летняя пьяная женщина угрожала убить своего бывшего спутника жизни на улице в волости Муствеэ. Полиция задержала женщину.
Несколькими днями ранее, 13 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что 33-летний пьяный мужчина угрожал убить бывшую жену в подъезде многоквартирного дома на улице Пуйестеэ в Тарту. Полиция задержала мужчину.
В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.