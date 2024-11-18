В Ласнамяэ начало зимы отметят традиционным бесплатным днем бани

«Празднование начала зимы в Бане Ласнамяэ превратилось в добрую традицию. Одна из целей мероприятия - популяризация культуры парения, ведь баня полезна для здоровья, если, конечно, нет противопоказаний. Вместе с этим мы хотим познакомить желающих с нашей баней, которая ежедневно предлагает клиентам возможность посещать ее по доступной цене», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 17 декабря, с 11:00 до 20:30 в Бане Ласнамяэ (ул. Паэ, 19–2) состоится мероприятие, посвященное наступлению астрономической зимы. Для всех участников оно будет бесплатным, но следует учитывать, что необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться на банный день можно как электронно (ссылки для регистрации ниже), так и по телефону 645 7702.

В день проведения мероприятия время посещения ограничено двумя часами. Всего будет четыре смены (11:00-13:00, 13:30-15:30, 16:00-18:00, 18:30-20:30), из которых при регистрации можно выбрать наиболее подходящую.

В день мероприятия можно будет бесплатно посетить как Баню Ласнамяэ, так и различные установленные на парковке перед баней бочки для купания. Там же будет установлена сауна с финской печью. Чтобы воспользоваться саунами и бочками, необходимо взять с собой купальники и сменную обувь для перемещения между сауной и бочками для купания.