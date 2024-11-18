РАЙНЕР САКС Украина вновь подверглась крупной воздушной атаке. Сколько еще таких нападений сможет устроить Россия?

В направлении Киева была выпущена сверхзвуковая ракета «Циркон», которую российская оборонная промышленность считает одним из величайших своих достижений. В атаке также было использовано восемь ракет «Кинжал», что является самым большим количеством ракет этого типа, использованных в одной атаке.

По российским данным, и «Кинжалы», и «Цирконы» должны быть неуязвимы для зенитных систем, производимых в западных странах. Несколько неожиданно в атаке была использована всего одна баллистическая ракета «Искандер». В воздушное пространство Украины вошла 101 крылатая ракета типов Х-101 и «Калибр», а также пять противорадиолокационных ракет Х-59 и четыре Х-22/Х-31.

Над Киевом ПВО уничтожила «Циркон» и несколько «Кинжалов», а значит, политический эффект, на который рассчитывало российское военное командование, не был достигнут. Похоже, часть «Кинжалов» была уничтожена и в других местах на территории Украины. Системы Patriot еще раз продемонстрировали свои возможности.

По всей Украине ПВО уничтожила 85 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», все противорадиолокационные ракеты и ракеты Х-59. Из 90 беспилотников украинские ВВС кинетически уничтожили 42 и приземлили с помощью электроники 41. Россия задействовала в атаке почти всю свою стратегическую авиацию, включая самолеты Ту-160.