Вчера российская армия применила в общей сложности 210 ракет и беспилотников при воздушном нападении на Украину. В том числе в атаке приняли участие 120 ракет различных типов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Украина вновь подверглась крупной воздушной атаке. Сколько еще таких нападений сможет устроить Россия?
В направлении Киева была выпущена сверхзвуковая ракета «Циркон», которую российская оборонная промышленность считает одним из величайших своих достижений. В атаке также было использовано восемь ракет «Кинжал», что является самым большим количеством ракет этого типа, использованных в одной атаке.
По российским данным, и «Кинжалы», и «Цирконы» должны быть неуязвимы для зенитных систем, производимых в западных странах. Несколько неожиданно в атаке была использована всего одна баллистическая ракета «Искандер». В воздушное пространство Украины вошла 101 крылатая ракета типов Х-101 и «Калибр», а также пять противорадиолокационных ракет Х-59 и четыре Х-22/Х-31.
Над Киевом ПВО уничтожила «Циркон» и несколько «Кинжалов», а значит, политический эффект, на который рассчитывало российское военное командование, не был достигнут. Похоже, часть «Кинжалов» была уничтожена и в других местах на территории Украины. Системы Patriot еще раз продемонстрировали свои возможности.
По всей Украине ПВО уничтожила 85 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», все противорадиолокационные ракеты и ракеты Х-59. Из 90 беспилотников украинские ВВС кинетически уничтожили 42 и приземлили с помощью электроники 41. Россия задействовала в атаке почти всю свою стратегическую авиацию, включая самолеты Ту-160.
В прошлом эта платформа очень редко использовалась при нападении на Украину и больше сохранялась в резерве для стратегического сдерживания. Ракеты «Калибр» были выпущены с четырех военно-морских баз. Таким образом, украинская ПВО уничтожила большую часть целей, но одна ракета «Кинжал» и 16 различных крылатых ракет остались неуязвимыми для украинских систем. Это, в свою очередь, не означает, что все эти ракеты поразили свои цели.
Особый акцент на Одессу
Самый серьезный ущерб в результате нападения выпал на долю Одессы, где есть проблемы как с электричеством, так и с системами водоснабжения. Одессу уже несколько месяцев очень активно атакует российская армия. Одной из целей этих атак, безусловно, было остановить перевозку грузов из портов Одессы.
В результате нападения два человека погибли в Одесской области и один человек - во Львовской области. По словам президента Украины, в отражении воздушной атаки также принимали участие самолеты F-16, экипажами которых было уничтожено десять ракет. Пока что остается неясным, насколько серьезными были результаты атаки, но серьезного ущерба они, судя по всему, не принесли. В скором будущем эксперты постараются спрогнозировать, сколько ракет еще есть у России и сколько атак такого масштаба она еще сможет осуществить.
В начале 2023 года, когда Россия начала проводить большое количество единовременных пусков ракет по всем частям Украины, Украина подвергалась таким атакам через каждые 14-15 дней в течение нескольких месяцев. В атаках одновременно использовалось от 40 до 100 различных ракет. Дроны и планирующие бомбы тогда не применялись, но помимо крылатых ракет для бомбардировки прифронтовых районов использовались многочисленные ракеты С-300.
Вчерашняя атака готовилась как минимум три месяца, и очевидно, что Россия намерена осуществить и новые атаки как минимум в ближайшие два месяца. Пока в СМИ не появилось достоверной информации о возможностях российской оборонной промышленности производить новые ракеты.
Командование российской армии будет ежедневно использовать эти ракеты для нанесения ударов по украинской инфраструктуре и логистике. Сложно оценить, сколько различных ракет российская армия смогла собрать для ударов. Общее количество ракет, использованных в последней атаке, должно быть максимальным, которое российское командование может запустить одновременно.
Долгожданное решение Байдена
Американские СМИ сообщают, что президент Байден снял ограничения на использование американских ракет для нанесения ударов по целям в глубине территории России, но только в районах активности северокорейских сил. Поставленные в Украину ракеты ATACMS способны пролетать до 300 км. Таким образом, Украина может стрелять ими по целям, которые расположены на полосе вдоль границы Украины шириной около 200 км.
Наиболее достоверная информация о северокорейских солдатах первоначально касалась их появления в районах Курской области, но, по данным украинской разведки, их планируется разместить и на оккупированных территориях Украины. Отдельным вопросом остается, сколько ракет ATACMS США передали Украине. На основании опубликованной на данный момент информации можно сделать вывод, что эти количества очень малы.
США пока официально не прокомментировали это решение. В СМИ также сообщалось, что вслед за США такое же решение относительно поставляемых ими ракет приняли Великобритания и Франция. В своем комментарии президент Зеленский не подтвердил напрямую решения союзников, но указал, что в будущем невозможно будет увидеть, куда полетят ракеты.
Северокорейский фактор
Bloomberg сообщает, что Северная Корея планирует отправить в помощь российской армии до 100 000 солдат. Не всех сразу, а распределить их отправку в течение более длительного периода времени. Подобные мнения распространялись и раньше, что России ради всего 10 000 или 15 000 солдат не стало бы вообще идти на это унижение.
Вчера стало известно, что в ночь на 17 ноября украинские беспилотники атаковали завод недалеко от Ижевска (1200 км к востоку от Украины), где предположительно производятся ударные беспилотники. Вчера появились сообщения об атаках дронов из Воронежской, Брянской и Московской областей РФ.
Отдельно Россия атаковала баллистическими ракетами Сумы. Там пострадали как жилой дом, так и объект жизнеобеспечения. По меньшей мере десять человек погибли.
Положение на поле боя
На фронтах активность атак российской армии была на том же уровне, что и вчера, а основное направление наступления по-прежнему находится в южной части Донбасса.
В Курской области продолжаются ожесточенные бои. В течение вчерашнего дня российская армия не смогла отбросить украинские части.
В направлении Харькова активность атак российской армии возросла. Основной коридор удара по-прежнему находится в районе города Волчанск, но время от времени российские подразделения пытаются расширить район удара на запад. Вчера это не принесло им успеха.
Наступление российской армии продолжается в направлении Купянска и Лимана, хотя интенсивность атак вчера несколько снизилась. На Северском направлении продолжаются менее напряженные позиционные бои.
В Бахмутском районе распространяются сообщения о том, что российским подразделениям удалось продвинуться к центру города Часов Яр. Однако, по сообщениям украинского Генштаба, никаких крупных боев в этом регионе в последние дни не происходило.
Также вчера сообщалось лишь об одной попытке наступления российской армии в этом месте.
В Торецке наступательная активность российских частей вчера снизилась и серьезных изменений не произошло.
Наступление российской армии в направлении Покровска не принесло ей никакого прогресса. Подразделения российской армии наиболее интенсивно наступают к юго-западу от Донецка. Пока проникнуть в город Курахово им не удалось. К югу от этого города ведутся мелкие наступательные операции.
На Южном фронте проходили одиночные разведывательные бои, признаков начала крупного наступления нет.
Берлинская демонстрация
В Берлине (и в некоторых других городах Европы) прошла довольно важная политическая акция, организованная наиболее известными российскими оппозиционными политиками, находящимися на свободе. Они четко выдвинули три требования - вывести российскую армию из Украины, привлечь российского президента к ответственности как военного преступника и освободить всех политических заключенных в России.
Это первые консолидированные требования, которые российская оппозиция выдвинула совместно. До сих пор наиболее известные российские оппозиционные политики избегали очень четко и недвусмысленно осуждать нападение России на Украину и тем более поддерживать Украину в ее борьбе. В этом смысле оппозиция решила занять более четкую этическую позицию, но это вряд ли отражает более широкое отношение российского народа к агрессии против Украины.
Российские лидеры в целом придерживаются мнения, что небольшие, разделенные оппозиционные группы в изгнании не представляют собой серьезной проблемы для российской политической системы. Однако сообщения о вчерашней акции и ее организация уже могли обеспокоить российских лидеров. Если подобные события начнут повторяться, России придется как-то на них реагировать. До сих пор, по крайней мере, в публичном общении, российские власти могли игнорировать оппозицию.