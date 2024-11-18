Эрдоган подготовил план замораживания войны в Украине

По словам собеседников агентства, план Эрдогана предусматривает согласие Киева «в качестве уступки Путину» отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на десять лет.

В качестве компенсации президент Турции предлагает обеспечить Украину военной техникой. Он также предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии.

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg выразили мнение, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, «это наиболее реалистичный подход». Как отмечает Bloomberg, турецкие чиновники «хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгий ящик и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня».

В Анкаре надеются на согласие Зеленского

Эрдоган надеется, что сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников Bloomberg, турецкий лидер «получил разведданные, свидетельствующие о том, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены».

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, а Украина - нет. Зеленский не будет участвовать в саммите, поскольку, как пишет Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении».