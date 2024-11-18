Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план замораживания войны в Украине по нынешней линии фронта, который он намеревается представить в понедельник, 18 ноября, на саммите стран «большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Эрдоган подготовил план замораживания войны в Украине
По словам собеседников агентства, план Эрдогана предусматривает согласие Киева «в качестве уступки Путину» отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на десять лет.
В качестве компенсации президент Турции предлагает обеспечить Украину военной техникой. Он также предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии.
Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg выразили мнение, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, «это наиболее реалистичный подход». Как отмечает Bloomberg, турецкие чиновники «хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгий ящик и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня».
В Анкаре надеются на согласие Зеленского
Эрдоган надеется, что сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников Bloomberg, турецкий лидер «получил разведданные, свидетельствующие о том, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены».
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, а Украина - нет. Зеленский не будет участвовать в саммите, поскольку, как пишет Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении».
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит, чтобы не «сорвать» работу встречи из-за того, что в отношении него действует международный ордер на арест. Бразилия и Россия состоят в БРИКС.
Песков: план Эрдогана заведомо неприемлем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что Эрдоган не обсуждал свой план с Владимиром Путиным и что в Кремле о нем знают только из публикаций СМИ, назвал его заведомо неприемлемым.
«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские условия, сформулированные президентом Путиным, полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», - заявил Песков журналистам.
Владимир Путин в июне 2024 года выдвинул собственные условия прекращения войны. Он потребовал, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и признала территории, аннексированные Россией, российскими регионами. Кроме того, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, а Запад - отменить санкции против РФ, заявил Путин.
Усилия по мирному урегулированию войны
В последнее время союзники Украины усилили попытки убедить Украину и Россию вступить в переговоры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 ноября провел первый за два года телефонный разговор с Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может поговорить с Путиным, но только когда «контекст» для этого будет подходящим. Макрон считает, что Путин не хочет мира и не готов к мирным переговорам.
Владимир Зеленский в интервью изданию «Суспильне» 16 ноября заявил, что украинские власти должны сделать все, чтобы война закончилась дипломатическим путем в 2025 году.