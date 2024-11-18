РАУЛЬ ЭАМЕТС Экономика Германии столкнулась с огромными проблемами

Bosch, известный в Эстонии прежде всего как производитель инструментов, на самом деле является и одним из крупнейших производителей автозапчастей в Германии. Недавно компания объявила о 7000 сокращаемых.

Volkswagen, один из крупнейших в мире производителей автомобилей, на котором работает около 300 000 человек, также объявил о закрытии трех заводов в Германии. В настоящее время, по имеющимся оценкам, ежегодно продается примерно на полмиллиона автомобилей меньше, чем до пандемии коронавируса, в первую очередь из-за растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Немецкая автоиндустрия сталкивается с большими проблемами.

Собрание мудрецов

При правительстве Германии создан экспертный совет, состоящий из пяти видных и независимых профессоров. Совет делает экономические прогнозы, ищет решения, позволяющие обеспечить стабильный и достаточный экономический рост при сохранении высокого уровня занятости, стабильности цен и внешнеторгового баланса.

Совет не дает конкретных рекомендаций по экономической политике, но экономика анализируется и изыскиваются различные решения для устранения проблем. Таким образом, это собрание мудрецов, которые помогают политикам понять экономику, но не принимают за них решения. Помимо пяти профессоров, в совете есть пятнадцать аналитиков, которые помогают проводить необходимые анализы.