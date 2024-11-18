Мы получаем тревожные новости из Германии, касающиеся областей как политики, так и экономики. Сегодня мы сфокусируемся на экономике, пишет Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Экономика Германии столкнулась с огромными проблемами
Bosch, известный в Эстонии прежде всего как производитель инструментов, на самом деле является и одним из крупнейших производителей автозапчастей в Германии. Недавно компания объявила о 7000 сокращаемых.
Volkswagen, один из крупнейших в мире производителей автомобилей, на котором работает около 300 000 человек, также объявил о закрытии трех заводов в Германии. В настоящее время, по имеющимся оценкам, ежегодно продается примерно на полмиллиона автомобилей меньше, чем до пандемии коронавируса, в первую очередь из-за растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Немецкая автоиндустрия сталкивается с большими проблемами.
Собрание мудрецов
При правительстве Германии создан экспертный совет, состоящий из пяти видных и независимых профессоров. Совет делает экономические прогнозы, ищет решения, позволяющие обеспечить стабильный и достаточный экономический рост при сохранении высокого уровня занятости, стабильности цен и внешнеторгового баланса.
Совет не дает конкретных рекомендаций по экономической политике, но экономика анализируется и изыскиваются различные решения для устранения проблем. Таким образом, это собрание мудрецов, которые помогают политикам понять экономику, но не принимают за них решения. Помимо пяти профессоров, в совете есть пятнадцать аналитиков, которые помогают проводить необходимые анализы.
В отчете, опубликованном 13 ноября, этот совет экспертов понизил прогнозы по экономике Германии как на 2024, так и на 2025 год. В то время как предыдущий прогноз предсказывал экономический рост на уровне 0,2 процента к 2024 году, новая оценка показывает экономический спад на 0,1 процента. Ранее прогнозы обещали рост немецкой экономики на 0,9 процента в 2025 году, но последний прогноз говорит о росте на 0,4 процента. При этом половина процентного пункта в денежном измерении составляет 19 млрд евро.
Проблемы носят структурный характер
Рецессия в основном связана с тяжелыми временами в промышленности. С одной стороны, есть структурные проблемы, с другой - общая экономическая ситуация на данный момент слабая, то есть это означает, что наблюдается небольшой спрос. Немецкая экономика сталкивается с проблемами, типичными для европейской экономики: нехваткой квалифицированной рабочей силы, слабым внешним спросом и растущей конкуренцией со стороны Китая.
Почему говорится о структурных проблемах? Экономический рост еврозоны прогнозируется на уровне 0,7 процента в этом году и 1,3 процента - в следующем году. Мировая экономика растет на 2,3 процента каждый год. Отставание Германии от средних показателей роста еврозоны показывает, что что-то в корне не так.
В качестве одной из причин исследования указывают на чрезмерное регулирование и бюрократию, что сдерживает развитие предпринимательства. Особенно остро эта проблема проявляется в случае малых и средних предприятий. При этом в этих компаниях занято 55 процентов всей рабочей силы. Еще более глубокая проблема заключается в крупной промышленности, которая построила свою бизнес-модель на выгодных ценах на энергоносители, возникающих из-за дешевого российского газа. В настоящее время этот ресурс больше не доступен.
Избыточное регулирование
Некоторые немецкие экономисты считают, что необходимо больше поддерживать сферу услуг на национальном уровне. Сектор услуг Германии смотрится в некотором смысле «сиротливо» по сравнению с остальной Европой. Если, например, во Франции в сфере услуг занято 77,6 процента работников, а в еврозоне в целом - 72,4 процента, то в Германии соответствующий показатель составляет 69,7 процента.
Торгово-промышленная палата Германии отметила, что именно в сфере услуг существует множество так называемых государственно сертифицированных профессий, таких как юристы, врачи, бухгалтеры, аудиторы и т. д.; согласно отчету Европейской комиссии, 33 процента профессий в Германии связаны с квалификационными требованиями, регулируемыми на национальном уровне, тогда как средний показатель по Европейскому союзу составляет 21 процент.
Такое чрезмерное регулирование затрудняет найм новых сотрудников, особенно в случае стартапов. Кроме того, ситуация усугубляется старением населения, например, 31 процент немецких аудиторов находится в возрасте от 50 до 59 лет.
Проблемы конкуренции, чрезмерное регулирование и нехватка рабочей силы не вселяют особого оптимизма в отношении будущего. Что-то должно фундаментально измениться в экономической политике Европейского союза и правилах, регулирующих эту политику, если мы хотим в будущем взаимодействовать с США и Китаем на равных.